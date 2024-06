Le registrazioni avverranno prima ma si potrà seguire in TV il Tim Summer Hits dal 28 giugno in quattro serate: chi lo conduce e i cantanti.

Carlo Conti e Andrea Delogu: è la coppia di conduttori che sarà al timone del Tim Summer Hits 2024, il programma musicale che per questa stagione sarà trasmesso su Rai 1 e non più su Rai 2. Andrea Delogu è ormai di casa, avendo condotto lo stesso programma anche nelle due edizioni precedenti, prima con Stefano De Martino e poi con Nek. Sarà invece la prima per Carlo Conti.

TIM Summer Hits 2024: quando andranno in onda le puntate

La terza edizione del programma si svilupperà in totale su 4 prime serate. Debutto venerdì 28 giugno, e poi domenica 7 luglio, venerdì 12 e venerdì 19 luglio. Puntate in collaborazione con Radio 2.

Ma quando verranno registrate le puntate? Avverrà da martedì 11 a venerdì 14 giugno. La location sarà quella di Piazza del Popolo a Roma. Sarà possibile partecipare all’evento gratuitamente.

TIM Summer Hits 2024: la scaletta delle serate

Martedì 11 giugno

Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Petit, Arisa, Baby K, Dargen D’Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Rhove, Gianna Nannin, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai, The Kolors.

Mercoledì 12 giugno

Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bnkr44, BigMama, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Ghali, Gaia, Icy Subzero, Loredana Bertè, LdA, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Giovedì 13 giugno

Achille Lauro, Angelina Mango, BigMama, Alessandra Amoroso, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Gaia, Francesco Renga, Francesco Gabbani, Holden, Gigi D’Alessio, Mara Sattei, Malika Ayane, Nek, Pooh, Rose Villain, Tony Effe.

Giovedì 14 giugno

Aiello, Santi Francesi, Orietta Berti, Paola&Chiara, Anna, Benj&Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Sarah, Umberto Tozzi, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, Mr Rain, La Sad, La Rappresentante di Lista, Olly, Piero Pelù, Ricchi e Poveri.