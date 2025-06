Ecco come partecipare a Casa a prima vista, il reality dove i venditori si sfidano a trovare l’abitazione giusta per i clienti.

Due camere da letto e anche due bagni, un balcone panoramico, il giardino, il box auto o chissà quale altre elemento: ognuno ha in mente la propria casa dei sogni e c’è un programma che permette di trovarla. Parliamo di Casa a prima vista, il reality nel quale in ogni puntata tre agenti immobiliari si sfidano per trovare l’abitazione giusta ai clienti/concorrenti. Vince ovviamente l’agente immobiliare la cui casa viene scelta. Se anche voi siete alla ricerca di una casa e volete provare a trovarla con il programma in onda su Real Time, ecco come fare a partecipare a Casa a prima vista.

Come partecipare a Casa a prima vista

A occuparsi del casting di Casa a prima vista è Blu Yazmine. Per partecipare al programma è quindi necessario inviare la propria candidatura a questa agenzia. Ricordiamo che il programma è ambientato in due città: Roma, Milano e Lucca, gli agenti immobiliari cercheranno quindi casa solamente in queste città.

Dopo esservi collegati al sito bluyazmine.it, cliccate sul pulsante del menù e andate nella sezione “Casting“. A questo punto scorrete in basso fino a quando non incontrate la sezione Casa a prima vista e cliccate su “Casting acquirenti“. Dopo aver accettato l’informativa della privacy, dovrete inserire i vostri dati personali (nome, cognome, indirizzo mail, numero di telefono, comune di residenza, data di nascita, professione) e anche indicare a quali altri eventuali programmi televisivi avete partecipato in precedenza.

Infine vi verrà chiesto di caricare alcune vostre foto (al massimo cinque) e specificare quante persone siete in famiglie e chi parteciperebbe con voi al programma. Volendo potrete già iniziare a scrivere in quale città cercate casa e che tipo di casa cercate.

E’ inoltre possibile inviare la propria candidatura per partecipare a Casa a prima vista nei panni in un agente immobiliare. Dovrete cliccare su “Casting agenti immobiliari“, sempre nella sezione casting del sito di Blu Yazmine e compilare il forma inserendo i vostri dati personali e le informazioni sul vostro lavoro che vi sono richieste.