Lo storico programma televisivo di Paolo Bonolis “Chi ha incastrato Peter Pan” sta tornando: Frank Matano e i The Jackal al timone.

Uno degli show più amati dal pubblico italiano potrebbe presto fare il suo grande ritorno. Secondo un’indiscrezione riportata da Affari Italiani, Chi ha incastrato Peter Pan, il varietà reso celebre da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sarebbe pronto a debuttare su Rai 2 con una nuova veste. Alla conduzione non ci sarebbero più i volti storici di Mediaset, ma un trio tutto nuovo: Frank Matano e i The Jackal, ovvero Ciro Priello e Fabio Balsamo. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Addio Canale 5, lo show cambia rete e conduzione

Trasmesso per la prima volta nel 1999 e andato in onda fino al 2017 su Canale 5, Chi ha incastrato Peter Pan ha fatto sorridere generazioni di spettatori grazie ai dialoghi divertenti tra i bambini e gli ospiti famosi.

Ora, dopo otto anni di pausa, la trasmissione potrebbe tornare sul piccolo schermo, ma su Rai 2 e con una nuova squadra alla guida.

Db Milano 22/04/2022 – photocall della trasmissione TV ‘Name the Tune’ / foto di Daniele Buffa/Image nella foto: Fabio Balsamo e Ciro Priello – www.donnaglamour.it

Secondo quanto anticipato, la Rai avrebbe acquisito i diritti del programma e starebbe pianificando un ritorno in grande stile per la stagione televisiva 2025/2026. La notizia, tuttavia, non è ancora stata confermata ufficialmente: si attendono dettagli più precisi con la presentazione dei nuovi palinsesti il prossimo 27 giugno.

La Rai ha acquistato uno storico titolo di Mediaset.



Torna #ChiHaIncastratoPeterPan, programma con al centro i bambini e portato al successo da Paolo Bonolis, non più su Canale 5 bensì su Rai 2.

Alla conduzione un inedito gruppo formato da The Jackal e Frank Matano.



(Hit) pic.twitter.com/BFYSHAA8hx — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 18, 2025

Il futuro di “Stasera tutto è possibile” e il ruolo dei The Jackal

Se la presenza dei The Jackal in Chi ha incastrato Peter Pan venisse confermata, si ridurrebbero drasticamente le possibilità di vederli alla guida di Stasera tutto è possibile, programma comico che potrebbe invece restare nelle mani di Stefano De Martino.

L’eventuale ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan con Frank Matano e i The Jackal rappresenterebbe una svolta interessante per Rai 2, che punta sempre più su format giovani, ironici e capaci di intercettare nuove fasce di pubblico. Resta solo da attendere l’ufficialità per scoprire se davvero il celebre show tornerà a farci ridere con le battute imprevedibili dei più piccoli.