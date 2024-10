Paolo Bonolis torna in Rai? Scatta il rumors inaspettato sul possibile ritorno nella tv di Stato per il celebre conduttore.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia, e le ultime notizie sulla sua carriera hanno scosso il mondo della televisione. Bonolis per anni ha legato la sua immagine a Mediaset negli ultimi anni, dove ha raggiunto un grande successo con programmi come Ciao Darwin e Avanti un Altro. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, il suo percorso potrebbe riportarlo presto in Rai.

Attualmente Bonolis è impegnato con la preparazione della nuova stagione di Avanti un Altro, che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 nel gennaio 2025. Tuttavia, questa edizione potrebbe essere l’ultima del famoso quiz show su Mediaset. A svelare questi possibili cambiamenti è stato TvBlog, che ha riportato il retroscena sul futuro del conduttore.

Bonolis ospite come giudice a Tale e Quale Show su Rai 1

Uno dei segnali più recenti del ritorno di Bonolis in Rai riguarda la sua presenza a Tale e Quale Show. Paolo Bonolis è stato invitato come quarto giudice nella finale del programma di Carlo Conti, che andrà in onda su Rai 1 l’8 novembre. La sua partecipazione ha subito acceso i riflettori su un possibile ritorno stabile del conduttore nella rete pubblica.

Paolo Bonolis

Nonostante si tratti solo di una partecipazione come ospite, alcuni osservatori vedono questa apparizione come un preludio a un impegno più duraturo con la Rai.

In particolare, si parla della possibilità di riportare in onda Il Senso della Vita, uno dei programmi più iconici di Bonolis, proprio su Rai 1.

Paolo Bonolis: addio a Mediaset dopo Avanti un Altro

Se le voci venissero confermate, Bonolis potrebbe concludere il suo legame con Mediaset al termine dell’ultima stagione di Avanti un Altro. Da tempo si mormora che Rai stia cercando di riportarlo in squadra per arricchire il suo palinsesto con il celebre conduttore, soprattutto in seguito a importanti abbandoni come nel caso di Amadeus e Fabio Fazio.

Queste indiscrezioni sollevano molte domande sul futuro del presentatore: tornerà in Rai in pianta stabile, magari con un progetto a lungo termine come Il Senso della Vita? Per il momento, si tratta solo di ipotesi, ma l’imminente apparizione di Bonolis su Rai 1 lascia spazio alle speculazioni.