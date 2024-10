Bianca Balti affronta la terapia con un nuovo look: capelli ancora più corti che fanno già tendenza. La decisione della top model.

La top model italiana Bianca Balti sta affrontando la terapia per debellare il tumore ovarico per cui è stata già operata poche settimane fa. Dopo l’annuncio della diagnosi, la modella ha deciso di mettere in campo tutte le sue forze e il suo entusiasmo per guarire il prima possibile. Ma per affrontare questa nuova e impegnativa fase della sua vita, Bianca ha deciso di rivoluzionare il suo look.

Poco tempo fa ha mostrato ai suoi follower il suo nuovo taglio di capelli, un caschetto alla moda, ma adesso ha sorpreso ancora una volta i suoi fan con un altro cambio look.

Bianca Balti: il pixie cut per affrontare la malattia

Solo quindici giorni fa, Bianca Balti aveva optato per un caschetto semplice, un primo passo verso la preparazione al trattamento chemioterapico e ai cambiamenti fisici che esso comporta, incluso il rischio di perdere i capelli.

“Un passo alla volta” aveva dichiarato sui social, condividendo con i fan il suo percorso di accettazione e la volontà di affrontare la situazione con resilienza e positività.

Ora, con il pixie cut, Bianca ha scelto di abbracciare un look ancora più corto, adottando uno stile deciso e grintoso che rappresenta la sua determinazione.

Qui la foto del suo nuovo taglio di capelli.

Bianca Balti: nuovo look e forte entusiasmo

Il nuovo pixie cut maschile di Bianca Balti non è solo un modo per prevenire lo shock della perdita dei capelli, ma anche un esempio di stile che sta già ispirando molte persone.

La scelta di Bianca Balti va oltre il semplice cambiamento estetico: è una manifestazione della sua forza interiore e della volontà di affrontare la chemioterapia con un atteggiamento positivo. Ogni taglio diventa un simbolo del suo coraggio, un modo per alleggerire un periodo complesso e trasformarlo in un messaggio di resilienza.