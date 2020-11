Dopo il grande successo avuto negli Stati Uniti, The Undoing arriva anche in Italia: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sarebbe dovuta arrivare in TV la scorsa prima vera, su HBO addirittura a maggio, poi a causa del Covid l’uscita di The Undoing è stata rimandata. Poco male, perché i ritardi di messa in onda non hanno influito sul successo della serie TV che negli Stati Uniti è considerata un piccolo capolavoro. Ora le sei puntate della prima stagione stanno per arrivare anche in Italia, su Sky Atlantic. Dalla trama al cast, vediamo tutto quello che c’è da sapere su The Undoing.

The Undoing: uscita e trama della serie TV

I sei episodi della prima stagione di The Undoing verranno trasmessi in tre serata, a cadenza settimanale, da Sky Atlantic. Per i primi due, intitolati The Undoing e The Missing, bisognerà attendere fino a venerdì 11 dicembre. La settimana successiva, venerdì 18 dicembre, verranno trasmessi Do No Harm e See No Evil. Infine, il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, la serie TV terminerà con Trial by Fury e The Bloody Truth.

Nicole Kidman

La serie è tratta dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz. The Undoing è ambientata a New York e ha come protagonisti Grace Fraser e il marito Jonathan: lei è una terapista, lui un medico.

La loro vita verrà sconvolto dall’arrivo di Elena Alves, che poterà i due in una serie di situazioni oscure.

The Undoing: il cast della serie TV

I due protagonisti principali di The Undoing, Grace e Jonathan Fraser, sono rispettivamente interpretati da due autentiche star di Hollywood come Nicole Kidman e Hugh Grant. Le loro interpretazione sono state acclamate e proprio i due attori sono considerati due degli elementi che rendono imperdibile questa serie TV.

Tra i personaggi principali della serie TV c’è Elena Alves che è impersonata da un’attrice che in Italia conosciamo molto bene: Matilda De Angelis.