Su Amazon Prime Video arriva The Pogmentary, la serie TV su Paul Pogba: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amazon Prime Video da tempo ha iniziato a raccontare da molto vicino il mondo dello sport e del calcio con serie TV fatte su misura per tutti i tifosi e appassionati (senza considerare che trasmette anche in diretta streaming diverse partite come quelle della Champions League). In questa collezione di prodotti è presente anche The Pogmentary, la docurserie con protagonista Paul Pogba, centrocampista francese che ha militato per diversi anni anche in Italia con la maglia della Juventus. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

The Pogmentary quando esce?

Ma quando potremo vedere le puntate di The Pogmentary? Il 2022 è l’anno indicato dalla piattaforma streaming per l’uscita della serie TV ma non c’è ancora una data precisa. I fan di Paul Pogba e i tifosi in generale (specialmente quelli juventini) dovranno quindi attendere ancora un po’ prima di poter vedere la docuserie.

Paul Pogba

The Pogmentary: le anticipazioni

Con The Pogmentary, Amazon Prime Video ha scelto di raccontare la vita personale, oltre che quella professionale sui campi da gioco, di Paul Pogba: lo spettatore affronterà infatti una sorta di viaggio all’interno del mondo del campione francese che lo porterà a scoprire anche i lati più inediti e segreti della sua vita privata solitamente lontana dai riflettori.

“Grazie all’accesso senza precedenti che ci ha concesso, Prime Video rivelerà l’uomo dietro alle luci della ribalta, immergendosi nella sua vita fuori dal campo e lasciando che sia lui stesso a raccontare la propria storia con le sue parole” ha raccontato Georgia Brown, Head of European Originals Amazon Studios, parlando di The Porgmentary. La trama ruota quindi esclusivamente attorno al campione francese (che con la sua Nazionale ha vinto anche il Mondiale del 2018).

Riproduzione riservata © 2022 - DG