Doc – Nelle tue mani è una delle più amate fiction Rai degli ultimi anni: negli Stati Uniti realizzeranno una serie TV remake.

Capita spesso che un film o una serie TV che hanno avuto un grande successo in un Paese, arrivino in un altro stato sotto forma di remake. E’ un qualcosa di ormai comune che accade anche con le grandi serie TV internazionali, basti pensare a La casa di carta: Corea, remake dell’originale La casa di carta spagnola, o la serie TV Noi che altro non è che il remake dell’americana di This is Us. Ma a prendere ispirazioni dai prodotti di successo degli altri paesi non sono soltanto gli europei o gli asiatici, lo fanno anche gli americani: la prova lo è Doc – Nelle tue mani. Cosa c’entra la fiction di Rai 1 con la questione dei remake internazionali? Semplice, la serie TV è piaciuta così tanto negli Stati Uniti che la Sony deciso di realizzarne un remake.

Doc – Nelle tue mani: il cast della serie TV americana

Come è noto, il protagonista principale di Doc – Nelle tue mani è Luca Argentero, che interpreta il ruolo del dottor Andrea Fanti. Nella versione americana della serie TV a vestire i panni del protagonista potrebbe essere invece una vera e propria star di Hollywood: Matthew McConaughey.

Matthew McConaughey

L’attore vincitore del Premio Oscar nel 2014 per la straordinaria interpretazione in Dallas Buyers Club è infatti il candidato principale per il ruolo, è invece ancora presto per sapere i nomi degli altri componenti del cast.

Doc, la serie TV remake: le anticipazioni

A svelare l’arrivo negli Stati Uniti del remake di Doc – Nelle tue mani è Pierdante Piccioni, il vero medico la cui storia ha ispirato la fiction.

“Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America. Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe” ha spiegato Pierdante Piccioni a Fanpage.

