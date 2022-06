Ecco il sito e la piattaforma dove vedere in streaming The Pogmentary in streaming: è la tanto attesa serie TV su Paul Pogba.

Paul Pogba non ha certo bisogno di molte presentazioni, chi segue il calcio conosce bene il centrocampista francese, le sue qualità e i suoi pregi in campo. Se le sue gesta sui rettangoli verdi non sono un mistero, la sua vita extra-calcio è invece meno conosciuta, a raccontarla è però una docu-serie molto attesa dai tifosi: The Pogmentary. Della serie TV se ne sta parlando molto, soprattutto perché la sua uscita coincide proprio con il periodo del calciomercato e Pogba è uno dei grandi protagonista della finestra estiva del mercato con la trattativa per il suo ritorno alla Juventus.

The Pogmentary: dove vedere in streaming la serie TV su Pogba?

Ma come si fa a vedere The Pogmentary in streaming (gratis, magari)? Una soluzione c’è. La serie TV su Paul Pogba è composta da 5 episodi, tutti della durata di circa 30 minuti, che sono disponibili su Amazon Prime Video a partire da venerdì 17 settembre. Come è noto, per vedere i contenuti della piattaforma on demand è necessario essere abbonati ad Amazon Prime (il costo è di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno).

Paul Pogba

Ma se avete appena sottoscritto l’iscrizione, per un mese potrete vedere tutti i contenuti di Amazon Prime Video, compreso The Pogmentary, in streaming gratis, poi proseguire la visione dei film e delle serie TV di Amazon Prime Video è necessario sottoscrivere l’abbonamento.

Ricordiamo che si può accedere ad Amazon Prime Video dalla Smart TV, da smartphone o da tablet tramite l’apposita App, oppure con il computer ci si può collegare al sito ufficiale. Ogni mese il catalogo di Amazon Prime Video è aggiornato con tanti nuovi film e tante nuove serie TV di ogni genere.

