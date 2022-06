Ecco tutto quello che c’è da sapere su Gigi, uno come te – 30 anni insieme, lo show che omaggia i 30 di carriera di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti italiani più amati (e non solo in Italia). Alle spalle ha una lunga carriera, iniziata al fianco dei più grandi interpreti della musica napoletana, agli inizi della sua carriera è stato infatti il pianista di Mario Merola, poi di strada ne ha fatta parecchio, sia come cantante che come autore di testi (anche per altri artisti). Il cantautore napoletano ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni di carriera con lo show Gigi, uno come te – 30 anni insieme: uno spettacolo in due serata in cui, insieme a diversi ospiti, ripercorre tutta la sua storia nel mondo della musica attraverso le canzoni che lo hanno portato al grande successo.

Dove vedere Gigi, uno come te – 30 anni insieme in streaming e in TV

Lo show che celebra la carriera di Gigi D’Alessio va in onda da Piazza del Plebiscito a Napoli venerdì 17 giugno 2022 su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Ma dove vedere Gigi, uno come te – 30 anni insieme in streaming? Come tutti gli altri programmi della Rai è disponibile sulla piattaforma on demand RaiPlay: può essere vista sia in diretta che successivamente in differita.

Gigi D’Alessio

Gigi, uno come te – 30 anni insieme: ospiti e scaletta

Al fianco di Gigi D’Alessio sono presenti anche altri grandi artisti napoletani come Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande.

A loro si aggiungono anche Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino. Sarà poi presente anche il figlio Luca, che ha partecipato ad Amici 2021 con lo pseudonimo di LDA.

