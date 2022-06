Tra i film protagonisti della 77a Mostra del cinema di Venezia c’è stato anche Padrenostro. Diretto da Claudio Noce, la pellicola racconta la vera storia dell’attentato al vicequestore Alfonso Noce (il padre del regista) avvenuto il 14 dicembre del 1976 ad opera dei Nuclei Armati Proletari. Nel corso dell’attentato hanno perso la vita l’agente di polizia Prisco Palumbo e anche il terrorista Martino Zichittella. Vediamo ora quali sono la trama e il cast della pellicola.

Padrenostro inizia nella Roma del 1976, nel pieno degli anni di piombo che hanno sconvolto l’Italia intera, da nord a sud. Valerio è un bambino di 10 anni che, per caso, è testimone insieme alla madre Gina dell’attentato al padre Alfonso: il fatto non può che sconvolgere il ragazzino.

Durante l’estate però farà la conoscenza di un ragazzino di qualche anno più grande di lui di nome Christian. Caratterialmente i due sono molto diversi ma tra loro nascerà un’amicizia destinata a segnarli per tutta la vita.

Tra i protagonisti di Padrenostro c’è Pierfrancesco Favino, che ha interpretato il ruolo di Alfonso: grazie a questa parte l’attore romano si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 77a edizione della Mostra del cinema di Venezia. Un altro premio prestigioso, che ancora mancava nella ricca bacheca dell’artista e che contribuisce ad arricchirla ulteriormente.

A vestire i panni di Valerio è invece Mattia Garaci, Francesco Gheghi è invece l’amico Christian. Nel cast del film di Claudio Noce troviamo poi Barbara Ronchi nei panni di Gina, Anna Maria De Luca, Mario Pupella, Lea Favino, Eleonora De Luca, Antonio Gerardi e Francesco Colella.

