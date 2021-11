Il giorno del Thanksgiving si avvicina: ecco come (e dove) gustare il classico tacchino e tutti gli altri piatti senza dover spendere ore in cucina.

Che il Thanksgiving, ovvero la giornata del ringraziamento tanto a cuore agli americani, sia diventata ormai un motivo di festa anche in Italia è più che risaputo. Si tratta dopotutto di una scusa per riunirsi con parenti ed amici gustando cibi diversi dal solito tra i quali spiccano l’arrosto di tacchino e l’intramontabile torta di zucca.

Ma come fare se si ha voglia di unirsi ai festeggiamenti senza trascorrere ore infinite a cucinare? Quest’anno la risposta arriva da diversi ristoranti che si sono attrezzati per l’occasione, proponendo menu particolari e ricchi di cibi tipicamente americani o in chiave rivisitata.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Dove mangiare per il Thanksgiving in Italia

Quest’anno la famosa festa del ringraziamento, sempre presente nelle serie tv e nei film americani, festeggia 400 anni.

thanksgiving

Così, anche chi ama semplicemente avere qualcosa in più da festeggiare si sente invogliato ad unirsi pur stando in Italia. Un desiderio che molte catene e ristoranti hanno deciso di assecondare, fornendo menu studiati apposta per l’occasione.

Tra le tante, American Bakery ha deciso ad esempio di offrire una cena a tema nei suoi ristoranti di Milano.

Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia offriranno sia in delivery che con formula take away.

Nella città di Firenze, la cena del Thanksgiving è servita anche per chi non tollera il glutine. E tutto grazie al ristorante Quinoa che proporrà un menu a tema.

A Napoli, a festeggiare ci sarà invece Birdy’s Bakery che offrirà una cena nel suo ristorante ed un panino speciale ai portici.

Cena del ringraziamento a casa: dove comprare il dolce

Se si è tra coloro che il tacchino amano prepararlo secondo tutte le regole (dopotutto se anche non riuscisse si resterebbe in pieno mood con la tradizione americana) ci sono delle pasticcerie che offrono dolci dedicati a questa giornata.

A Milano, Midge Bakery offre biscotti e torte americane da accompagnare ad un buon caffè americano. Mentre a Firenze c’è Sugar Spice che proprone torte di mele, di zucca e per tutti i gusti.

E se nella propria città non c’è niente? In tal caso ci si dovrà arrangiare, seguendo una delle tante ricette che si trovano online. E tutto per mangiare qualcosa di diverso, approfittando di un giorno di festa in più da seguire.

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour