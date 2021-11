Quando la stagflazione si manifesta, non è mai un buon segno per l’economia, tanto da costituire un incubo per le banche centrali.

È vero, l’economia è un tema abbastanza spinoso, che tende ad allontanare i meno intrepidi, magari spinti a mollare per via della scarsa conoscenza in materia. Del resto, non è sicuramente un argomento facile da masticare laddove non abbia mai riscosso interesse. Ma non è mai troppo tardi per imparare e conoscere così il significato da attribuire alle parole adottate dagli esperti nel campo, tra cui la stagflazione. In parole quanto più semplici possibili proveremo a spiegarti cosa vuol dire e perché costituisce una voce di primaria importanza nel momento di valutare la situazione economica e finanziaria di un dato Paese.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Origine: dall’unione tra stagnazione e inflazione.

dall’unione tra stagnazione e inflazione. Dove viene usato: per indicare una crescita economica stagnante, un’elevata disoccupazione e una forte inflazione.

per indicare una crescita economica stagnante, un’elevata disoccupazione e una forte inflazione. Lingua: italiana.

italiana. Diffusione: in campo economico.

Il significato di stagflazione

Frutto dell’unione tra stagnazione e inflazione, è definito l’incubo delle banche centrali. La ragione è da ricercarsi nel fatto che un’economia presenta contemporaneamente una crescita economica stagnante, un’elevata disoccupazione e una forte inflazione. Capita in rare circostanze e costituisce un pessimo segnale, che dovrebbe portare ad alzare massima soglia di guardia.

euro monete europa

Un’economia stagnante di norma abbatte la domanda abbastanza per impedire ai prezzi (e, di conseguenza, all’inflazione) di salire. Più lavoratori vengono licenziati e meno comprano. Una crescita lenta in una normale economia di mercato previene il rialzo dell’inflazione. La stagflazione è, invece, un problema economico definito in parti uguali per via della sua rarità e della mancanza di consenso tra gli accademici sulle modalità in cui si manifesta e sulle soluzioni da adottare per fronteggiarla.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Mario Draghi ha davanti a sé un compito non facile: difendere il sistema italiano dal rischio di una stagflazione”.

“Lo spettro della stagflazione è una minaccia sempre più concreta”.

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour