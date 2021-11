Il Ministero della Salute, dopo l’approvazione dell’AIFA, dà l’ok alla terza dose di vaccino dopo 5 mesi.

Con una circolare del Ministero della Salute, viene aggiornato l’intervallo per la somministrazione della terza dose di vaccino dopo 5 mesi. Il nuovo provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale da oggi ed entrerà in vigore a partire da domani, mercoledì 24 novembre. Vediamo quali sono i dettagli sulle tempistiche della terza dose.

Terza dose di vaccino: quando farla?

Le disposizioni dell’11 novembre sulle dosi “booster“, ovvero sul richiamo per la vaccinazione anti Covid-19 prevedevano di avviare le vaccinazione per la categoria di età compresa tra i 40 e i 59 anni dal primo dicembre. La condizione per effettuare la terza dose era che fossero trascorsi almeno sei mesi dal ciclo vaccinale.

Ora, con una nuova circolare l’intervallo per la somministrazione del richiamo del vaccino viene abbassato a cinque mesi (150 giorni). Come si legge nella circolare del Ministero della Salute, il provvedimento sarà riportato proprio oggi in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore da domani. L’aggiornamento dell’intervallo per la somministrazione del richiamo si applica a tutti i vaccini.

Dal 27 settembre è stata avviata la somministrazione del richiamo a queste categorie:

– soggetti con più di 80 anni

– personale e ospiti delle residenze per anziani

– personale sanitario

– soggetti con patologie

– persone con più di 60 anni.

A queste categorie si aggiungono da oggi anche tutti quelli tra i 40 e i 59 anni.

Il commento del ministro Speranza

Mentre si continua a discutere di super Green Pass e di regole per il Natale, la riduzione dell’intervallo per la terza dose arriva in “un’ottica di massima precauzione”. La decisione è arrivata con il via libera dell’AIFA, come dichiarato dallo stesso ministro Speranza. “La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti“.

