Una collezione mare dalle nuance vivaci, tra stampe e modelli vintage e, l’altra in microfibra: Tezenis descrive perfettamente l’up mood dell’estate 2021.

Quanto abbiamo atteso l’arrivo dell’estate 2021? E quanto abbiamo sognato e desiderato che fosse speciale, all’insegna di una ritrovata leggerezza? Con la nuova collezione beachwear di Tezenis siamo pronte a raccontare il nostro entusiasmo anche giocando con la moda mare, tra costumi scintillanti e colorati.

Costumi che Tezenis ispira a quattro mood e stili tra cui scegliere, e una collezione sostenibile e chic per chi cerca uno stile essenziale ma anche sfizioso: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Tezenis, bikini e costumi interi 2021: la capsule collection di Giulia De Lellis

Continua a gonfie vele il sodalizio tra Giulia De Lellis e Tezenis, che propongono insieme collezioni pop glamour per chi sposa uno stile allegro ma sempre attento agli ultimi trend di stagione. E la capsule realizzata per la collezione beachwear 2021 non passa inosservata proprio per questo particolare: tra i diversi modelli proposti troviamo la sintesi perfetta dei trend di quest’estate e i colori super pop proposti dal marchio.

– I costumi ad uncinetto o crochet continuano a prendersi la rivincita dello scorso anno, e il modello bianco con dettagli in rosa salmone della capsule Tezenis, vi assicuriamo che è uno dei più belli in circolazione, sia in versione top che nel classico bikini a triangolo. Un modello che rientra nel mood essential.

Ma le più sbarazzine non resisteranno alle stampe pop animalier di quest’anno, dalle zebrate sfumate in azzurro a quelle in rosa shocking, che potrebbero essere nel loro modello brassiere anche un top super crop da indossare per una festa in spiaggia. Un perfetto concentrato di glam e pop 90’s, in mood pop fun.

Tendenza assoluta del beachwear quest’anno sono i bikini con i lacci da avvolgere intorno al bacino, quindi sperimenta, divertitevi a creare nodi originali e avvolgenti, da sfoggiare in spiaggia ma anche in assolate passeggiate mattutine con cappelli a falda larga e protezione solare, naturalmente!

Le addicted al flower power ameranno il mood summer garden, dalle stampe contemporanee ma d’ispirazione vintage, e le mai senza tocco glamour si innamoreanno pazzamente del mood Sparkle Shine, una linea costumi glam e ricoperta di strass che vi autorizziamo ad indossare alla prima serata danzante di quest’estate.

Be The Change: la collezione beachwear minimal in microfibra sostenibile

Ogni stagione deve essere un piccolo passo per un cambiamento globale, che può partire dal nostro armadio e in questa bella stagione dal nostro beachwear closet. Tezenis realizza infatti una collezione minimal ed essenziale dai dettagli arricciati o in tessuto liscio, tra bikini e costumi interi realizzati in sola microfibra sostenibile.

La collezione punta su colori basic come il nero e vi affianca l’azzurro, colore evergreen estivo, ed è realizzata con filato riciclato certificato: una vera e propri rivoluzione se pensiamo che il filato di un bikini mare equivale a circa 5 bottiglie di plastica da mezzo litro. La lavorazione di questa speciale microfibra invece richiede meno energia ed acqua rispetto a quella vergine, e riduce l’impatto ambientale oltre che l’uso di risorse naturali.