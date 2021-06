Basta dire Angel e Mugler per pensare al profumo ideale, che quest’estate ci porterà tra calotte polari e fragranze esotiche: il nuovo eau de toilette firmato Mugler è Angel Iced Star.

Un profumo è un’arma di seduzione preziosa, seducente essa stessa a partire dalla boccetta fino al momento in cui ci lasciamo inebriare dalla sua fragranza. Mugler da sempre, lo sa bene e ha materializzato la sensazione di cui stiamo parlando nella sua serie di profumi Angel, fragranze inebrianti che cadono dal cielo. L’ultima si chiama Angel Iced Star, e promette di essere tra le più belle proposte dalla maison.

Boccetta accattivante e luminosa, un profumo fresco che pur se estivo ripropone le essenze da sempre care a Mugler, suggerendoci un viaggio immaginifico di un’estate surreale, che si ispira alla bellezza dei ghiacci dei paesaggi artici, riconfermando l’unicità di una delle fragranze più vendute ed amate al mondo.

Angel Iced Star, la fragranza Mugler 2021: freschezza ed esotismo

Mix inediti di essenze, attenta ricerca di fragranze immediatamente riconoscibili ma dal forte carattere, almeno una volta nella vita si cade nella ragnatela olfattiva delle fragranze new oriental gourmand di Mugler, e siamo certi che se ancora non è accaduto, resistere all’essenza del nuovo Angel Iced Star sarà difficile.

Un profumo che desidera parlare d’estate cercando il suo opposto, il freddo. Così profumi esotici come quelli dell’ananas e cocco incontrano l’intramontabile e sinuoso patchouli, nota distintiva degli Angel di Mugler, con un fondo di note di pralina.

Il risultato è sorprendente: l’incanto della bellezza e la freschezza dei ghiacci dei paesaggi artici, richiamati dalla particolare confezione di vetro a forma di stella, frastagliata da un gioco di luci multicolore, come solo le calotte di ghiaccio sanno generare, si fonde con l’esotismo di terre lontane, la cui immagine è generata dall’essenza dei frutti tipici da palma.

Il nuovo profumo di Mugler: quanto costa e dove acquistarlo

Dopo i cut out della collezione primavera/estate 2021, Mugler ci prende per il naso e ci incanta ancora una volta, con una fragranza che promette di essere una delle più iconiche di quest’estate 2021. Angel Iced Star è stato presentato da Mugler ufficialmente su Instagram, come un’acqua ghiacciata cristallina, il cocco scorre dolcemente sull’ananas aspro e succoso, mentre le note di pralina si fondono con il calore del patchouli, oltre che sul sito ufficiale della maison dove non è possibile acquistarlo, ma si rende noto che sarà disponibile nella boccetta di 50 ml.

Il nuovo profumo di Mugler è infatti un’esclusiva Sephora già acquistabile nei negozi e online, al prezzo di 65 euro e sarà un’edizione limitata. Se ancora non avete scelto il vostro profumo estivo, vale la pena regalarsi questo viaggio olfattivo che proprio Sephora ha definito come epico ed indimenticabile.