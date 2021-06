Intrecci, dettagli in lacci, stampe animalier e multicolor, la collezione beachwear Calzedonia è un mix delle summer tendenze del 2021.

In anticipo come sempre, qualche mese fa Chiara Ferragni aveva già iniziato a farci assaporare qualche modello della collezione beachwear Calzedonia di quest’anno, e noi in fervida attesa eravamo lì ad attendere il lancio della collezione ammirando il suo bikini top lilla con dettaglio cut out strategico sotto il seno.

E adesso possiamo smettere di aspettare, e con l’arrivo dell’estate correre a scegliere online oppure negli store il nostro bikini o swimsuit preferito per inaugurare ufficialmente la nostra stagione dei bagni, o per chi ancora non può almeno quella della tintarella strategica sul balcone. Meglio farlo allora con il nostro bikini del cuore!

Calzedonia 2021: i costumi must have della nuova collezione mare

Come sempre il marchio veronese non delude mai nella sua proposta beachwear, ed ogni anno diventa difficile se non impossibile riservarsi un budget estivo da dedicare esclusivamente ai costumi Calzedonia. La caratteristica della collezione ancora una volta è quella di presentarci una vasta scelta di stampe e modelli, con focus su alcuni pezzi che già sono diventati cult.

– Ad esempio, il modello Arcobaleno, multicolor, tie-dye, a voi la scelta di come preferiate soprannominarlo, con la tendenza del color-block e di un abbigliamento sempre più attento all’armocromia, non è per voi il must have dei must have di quest’estate 2021? Disponibile nel trendyssimo bikini con lacci, oppure in versione top, e inutile dirlo, da indossare day ‘n’ nite.

– Le stampe animalier tornano più che mai a spopolare anche in quest’estate, e siamo certe che anche le più reticenti si faranno travolgere da questa tendenza, magari abbinandovi anche un pareo, così da aver confezionato in sole due mosse il perfetto outfit da spiaggia. Il tipo di stampa proposta è la più classica che ci sia, ma il modello con i laccetti gli dona quel giusto tocco del riveduto e corretto per il 2021.

Un altro modello cult 2021 da appuntarsi è il triangolo imbottito, l’incrocio perfetto tra un bikini e un top, e che Calzedonia propone in versione super floreale dai colori esotici e delicati, così da farci sentire un po’ ovunque alle Bahamas.

Eco-collection: i costumi moda mare in microfibra naturale

La tendenza ormai dichiarata delle collezioni beachwear 2021 è quella green. Costumi realizzati in una speciale microfibra sostenibile: fibre naturali che fanno dell’essenzialità e dell’intensità del colore il loro punto di forza, giocando sul design dei modelli, che non si ferma solo al bikini.

Fasce, triangoli, costumi a coppa a due fasce, top ma anche modelli con ruches, anche in questo caso Calzedonia propone tanti e diversi modelli di tendenza, mostrando come anche con un tocco green si possa pensare ad un abbigliamento, in questo caso beachwear, glamour e nel rispetto dell’ambiente.

Fonte foto:

https://www.calzedonia.com/it/product/top_canotta_costume_barcellona-RC01678.html