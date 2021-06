L’estate 2021 secondo Yamamay è una giornata in spiaggia chic, tra modelli essenziali e nuance dalla palette vivace ma delicata.

Pop e super colorati questo è il mood del beachwear 2021, e ciascuna di noi può scegliere lo stile che preferisce, quello che più interpreta la propria personalità e permetta di giocare con nuance e abbinamenti. E a proposito di nuance, quelle restano le vere indiscusse protagoniste, anche nella collezione Yamamay che sceglie lo chic mood che da sempre distingue il marchio.

Bikini e costumi interi dal sapore vintage ma classici, che si indossano come una seconda pelle, glamour come abiti da sera: quella di Yamamay è la collezione perfetta per chi anche in vacanza desidera non sfigurare mai e restare fedele ad uno stile ricercato ed elegante.

Yamamay costumi 2021: i modelli bikini a fascia, triangolo e top

La ricerca del dettaglio si salta immediatamente all’occhio nel tuffarsi nella nuova collezione Yamamay, dove nulla è lasciato a caso. Il marchio infatti propone modelli bikini che ben conosciamo, ma li valorizza con arricciature, colori brillanti ed esotici, prediligendo una vestibilità morbida e avvolgente.

– In vista di un’abbronzatura più evidente, il bikini a fascia bianco in San Gallo è uno dei modelli più deliziosi della collezione, romantico e raffinato, con lo slip decorato da volant ai fianchi. Essenziale ma naturalmente glamour, da abbinare ad un pareo bianco o volendo seguire le tendenze color-block ad un colore altrettanto chiaro, come un rosa o un azzurro. Un multicolor invece più delicato e leggero lo troviamo nelle linee push-up della collezione.

– Se in spiaggia non amate i colori basic, anche Yamamay propone la sua versione multicolor su nero, con un prezioso triangolo ricoperto di perline: un modello boho chic con slip sgambato impreziosito da cinturini, che ci farà sentire subito ai Caraibi. Anche in questo caso il tocco black è in perfetta linea con una collezione che privilegia uno stile glamour.

– E per le amanti del mare e delle sfumature dell’azzurro, Yamamay realizza una linea di costumi che giocano con nuance bianche e azzurre, un Positano style in versione beachwear perfetto proprio per regalarci un weekend in Costiera.

Costumi interi Yamamay 2021: una swimsuit anche da sera

I costumi interi sono da sempre un fiore all’occhiello della collezione mare Yamamay: sensuali, glamour e impreziositi da strass o accessori, che li trasformano in veri e proprio costumi gioiello, perfetti anche da indossare la sera come body, abbinandoli ad un jeans o ad una gonna lunga.

Il modello cult Yamamay tra i costumi interi 2021 è sicuramente il Galaxy, e già il nome dice tanto, un modello a doppia fascia ricoperto di paillettes iridiscenti con scollatura al centro, con slip a vita alta e sgambatura media. Una swimsuit sofisticata, perfetta anche per un party estivo.

Tra i modelli più classici ritroviamo la swimsuit trikini animalier, quest’anno impreziosita da anelli, modelli dai colori delicati e brillanti come rosa e verde menta, oppure modelli essenziali a righe o floreali.

