Reunion musicali in vista non ci sono, ma fashion sì! Grazie a Victoria Beckham le Spice Girls sono di nuovo insieme, almeno su Instagram

Sarà pur vero che ogni volta che si sono riunite album e singoli non sono stati proprio da urlo come negli anni di Viva Forever, ma è pur vero che rivederle insieme per qualsiasi motivo sia è pur sempre un’emozione per chi ama gli anni ’90, per chi ascolta ancora i loro singoli e per chi semplicemente ama da sempre le Spice Girls! Ed il merito è tutto di Victoria Beckham.

La Posh Spice in occasione del Pride Month 2021 che vede il settore del fashion in prima linea con bellissime capsule multicolor e iniziative, ha pensato di riunire le sue intramontabili compagne di viaggio per una collezione molto speciale che le vede modelle per l’occasione e assolute protagoniste.

Victoria Beckham: le Pride t-shirt 2021 indossate dalle Spice Girls

Non è la prima volta che Victoria Beckham da stilista e ambasciatrice di stile pensa ad una collezione di t-shirt multicolor, inclusive, a sostegno dei diritti e le comunità LGBTQ+. Lo ha fatto l’anno scorso realizzando la maglia Listen Without Prejudice, che omaggiava anche un album di George Michael e andò subito sold out.

Questa volta invece torna a realizzare t-shirt bianca con protagonista una scritta multicolor, lasciando che ancora una volta sia la musica ad essere la colonna sonora perfetta di questa sua nuova capsule, riservando una sorpresa a tutti i fan. Le nuove t-shirt Proud and wanna be your lover vengono indossate da tutte le Spice Girls, modelle per l’occasione, riprendendo e rivisitando un verso del loro famosissimo singolo Wannabe, che segnò il loro successo nell’olimpo della musica nel 1996.

Così tutte, nessuna esclusa, Emma, Geri, Mel B e Mel C, indossano più pride che mai le t-shirt della loro amica e collega: andate sui profili Instragram di ciascuna di loro e potrete, anche se a distanza, immaginarle di nuovo tutte insieme e riunite in occasione del Pride Month 2021.

Dove acquistare la Pride T-shirt di Victoria Beckham e quanto costa

Ci sono due motivi per acquistare la Pride t-shirt di Victoria Beckham: non solo per sostenere il Pride Month 2021 e le comunità LGBTQ+, ma è l’occasione per gli appassionati di indossare un capo che permette di rivivere la passione per le Spice Girls, scegliendo una t-shirt che segna anche una sorte di reunion.

La t-shirt è disponibile sul sito ufficiale del brand di Victoria Beckham, che ha inaugurato in occasione del Pride Month 2021 una sezione speciale all’interno del sito, dove oltre alla t-shirt trovate anche una pochette in pelle da abbinare e che porta la medesima scritta multicolor. Il prezzo della t-shirt è di 90 euro ed è attualmente ancora disponibile.