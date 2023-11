Ancora dettagli su quanto accaduto tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle. Spunta un “testimone”.

Cosa è successo davvero nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? A svelare qualche dettaglio in più è stato Lorenzo Tano, testimone, in parte, della discussione tra i due concorrenti del programma di Rai 1.

Teo Mammucari-Caprarica: parla Lorenzo Tano

Il giovane Tano, presente negli studi di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, è intervenuto per dire la sua sulla presunta rissa che si è scatenata tra Mammucari e Caprarica nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle.

Pare che tra i due siano volate parole grosse e che si sia sfiorato anche il confronto fisico. La Balivo ha provato ad indagare con il giovane figlio di Rocco Siffredi, anche lui concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

“Voi magari ne sapete qualcosa in più visto che eravate lì sabato”, ha chiesto la Balivo: “Si parla di una rissa dietro le quinte, uno scontro, forse un battibecco…”.

A quel punto il figlio di Rocco Siffredi ha confermato che qualcosa sia davvero accaduto e ha detto ciò che lui in prima persona ha visto.

“Io sono una persona molto tranquilla e non amo il caos. Ho visto qualcosa e sono andato via, sono proprio uscito, non ho voluto assistere”, le sue parole. “Ho preso il caffè e me ne sono andato e Lucrezia ha seguito me e che ne siamo andati”.

Nel corso del programma della Balivo è poi intervenuta anche Rossella Erra che ha provato a minimizzare la vicenda tra i due concorrenti: “Si fanno molte chiacchiere, e direi troppe. Quella non è solo la sala delle stelle, ma è anche una sorta di spogliatoio. Come succede a calcio, nello spogliatoio succedono queste cose. Però deve rimanere tutto lì…”.

Le parole della Carlucci

Dal canto suo la padrona di casa, Milly Carlucci ha commentato in un video pubblicato sui social ufficiali del programma: “Ho visto dei titolo. Si parla di ‘rissa’. Noi abbiamo il filmato di quello che è successo. C’è stata una discussione durata 1 minuto e 10 secondi. I toni accesi sì. Ecco. Non sono neanche volate parolacce. Erano toni da spogliatoio. Due uomini che si sono confrontati. E basta”:

