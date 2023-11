Durissimo sfogo di Chiara Nasti sui social dopo alcune critiche ricevute per quanto riguarda il suo modo di fare la mamma.

Questa volta non ha usato la diplomazia Chiara Nasti per rispondere all’ennesimo attacco di una serie di haters. La giovane influencer, moglie di Mattia Zaccagni, è sempre molto attiva su Instagram e si ritrova a fare i conti molte volte con commenti sgradevoli. In questo caso, alcuni utenti hanno davvero superato il limite provocandone una reazione durissima.

Lo sfogo di Chiara Nasti contro gli haters

Chiara Nasti

Come noto, la Nasti è sempre molto attiva sui social e, da quando è diventata mamma, le sue stories e i suoi contenuti sono spesso condivisi proprio col suo piccolo. Questo ha portato alcuni utenti, veri e propri haters, a scatenarsi verso di lei per il suo modo di educare il bambino.

Alcuni recenti messaggi da parte di questi “odiatori social”, però, hanno scosso l’influencer che ha deciso di replicare in modo piuttosto duro.

Condividendo il messaggio di un utente, la donna ha sbottato: “Queste facce di me**a sono tutte sul mio profilo? Avete delle vite che fanno pietà”, ha scritto. Poi, ha rincarato la dose: “Siete mamme, mogli e donne senza dignità… sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori. Brutte, maligne e infami… ma che razza di uomo può stare con sti ragni esauriti?”.

La bella Chiara non le ha certo mandate a dire quindi. Il messaggio dell’utente da lei mostrato, in effetti, è stato piuttosto pesante e faceva riferimento alla presunta mancanza di attenzione dell’influencer verso le attività del piccolo e ai frequenti lividi che il bambino avrebbe sul corpo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna insieme al suo Thiago dove è possibile leggere anche alcuni dei classici commenti a cui lei e Zaccagni sono sottoposti di continuo: