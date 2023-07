Le alte temperature di questi giorni cambiano anche i nostri outfit: c’è necessità di tessuti leggeri e nuance delicate, tra strategia e tendenze

Impossibile non notare come la temperatura di questo mese di Luglio sia una delle più alte che ci ha messo a dura prova negli ultimi anni e molto probabilmente si protrarrà fino alla fine dell’estate. C’è bisogno quindi di un piano d’azione fashion su cui puntare, privilegiando alcuni capi invece che altri all’interno del nostro guardaroba, senza dimenticare le tendenze: oltre al desiderio di vestirci sempre a nostro agio e comode per sopravvivere al caldo in città ma anche alle escursioni che ci attendono in vacanza, dobbiamo aggiungere un po’ di strategia. Tessuti leggeri, nuance caldi, capi cut out, sono alcuni dei migliori strumenti che ci offre la moda per essere trendy ma soprattutto per far respirare la nostra pelle.

Tendenze moda estate 2023: lino, cotone e nuance chiare, i dettagli di look preziosi

Prenderci cura della nostra pelle: passa per il bere tanta acqua ma anche nell’indossare capi traspiranti che mettano la pelle in condizione di respirare. Ecco perché in giorni di forte caldo abbiamo bisogno di indossare capi tendenzialmente over, meglio ancora se in lino o cotone, fibre naturali, leggere e piacevoli da indossare.

I tessuti sintetici infatti favoriscono un’eccessiva sudorazione, così come capi attillati non permettono al nostro corpo di avere la giusta quantità di traspirazione, che potrebbe far sorgere facilmente anche cattivi odori. Le amanti invece delle nuance scure, nonostante siano molto trendy in quest’estate 2023, dovranno metterle da parte nelle giornate più afose per fare spazio a nuance chiare e tenui come beige, bianco o avorio. Se desiderate puntare anche su qualcosa di più colorato e non solo neutro, scegliere sempre sfumature anche in rosa, blu o azzurro ma molto chiare.

Capi cut out, scollature ampie e combo strategiche: come comporre gli outfit anticaldo

In tempi più caldi tutto è concesso: non abbiate timore di osare con accostamenti più audaci e vacanzieri anche in città. Ad una gonna lunga a vita alta possiamo ad esempio abbinare un crop top oppure un bralette, tendenza che abbiamo visto dominare anche tra le celeb proprio in città.

– Da non dimenticare anche canotte halter neck dallo scollo all’americana che lasciano scoperte le spalle e molti punti della pelle: sono questi infatti i capi più comodi e pratici da indossare, che nei momenti di brezza leggera ci permetteranno di ossigenare punti strategici del corpo. Preziosi infatti sono anche i top senza bretelle che offrono ampie scollature da valorizzare con collane leggere e sottili, per un tocco glam e sensuale.