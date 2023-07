Complice la tendenza Barbiecore, il rosa è uno dei colori più indossati della stagione estiva in tutte le sue gradazioni, abbinato anche ad altri colori

In realtà il rosa, dal fucsia al rosa pastello, è già da qualche anno che domina la palette dei colori delle stagioni tutto l’anno: quest’estate ne conferma solo ulteriormente la tendenza. L’abbiamo infatti indossato in inverno e torna adesso più che mai d’estate, grazie anche al favoloso mondo in fucsia di Barbie, il film di Greta Gerwing con protagonista Margot Robbie uscito nelle sale a metà mese. Se prima che Valentino ne facesse il secondo colore prediletto della maison, il fucsia è sempre stato accompagnato dal timore di essere maneggiato con cautela perché considerato un colore non per tutti, adesso che è anche più che mai una nuance genderless rivive in questa estate 2023 nuovi accostamenti di colore, dai più decisi a quelli pastello.

Tendenza moda estate 2023: il rosa in passerella, la visione degli stilisti

Una delle combo colore più amate dagli stilisti è quella che unisce il rosa e il bianco, che per ironia è anche l’accostamento che troviamo maggiormente nell’universo Barbie. Dolce e Gabbana scelgono un fucsia prezioso e seducente, che dipinge stampe raffinate e floreali, che vira verso il rosso e le sfumature più chiare in un gioco cangiante tra rosa e bordò.

Versace invece punta su una gradazione di rosa pastello per ottenere un effetto super pop, quasi favolistico, accostandolo all’azzurro: l’effetto è rilassante, vacanziero, arricchito da toni di bianco che rendono il look quasi fanciullesco.

– Su note più delicate anche Fendi, che abbina un rosa chiaro dall’effetto fluo al fango: l’effetto è decisamente raffinato ed elegante e mostra come la nuance dell’anno riesca a convivere armoniosamente anche con colori neutri. Un escamotage per poterlo indossare così anche in un solo dettaglio, che sia un accessorio o un capospalla.

Rosa, istruzioni per l’uso: Dua Lipa, come lo abbinano le celeb

La rosa mania naturalmente esplode anche tra le celeb, che ci suggeriscono quali colori possiamo abbinare al rosa. Non si può che partire da Dua Lipa, che per il film Barbie firma un cameo e una delle hit della colonna sonora: nei giorni della premiere la pop star ha scelto un minidress fucsia dalla texture in velluto, stivali rosa chiaro e una it-bag silver, suggerendoci altri colori con cui possiamo indossare il rosa, compreso il verde menta dei suoi orecchini.

– Non si può che proseguire con Margot Robbie: l’attrice nei panni di Barbie ha ormai ben sperimentato quali nuance meglio si accostano al rosa e uno degli abiti indossati alla premier, un multicolor dalla texture geometrica, ci mostra i tanti colori con cui abbinarlo, cominciando dal verde lime fino al ciclamino.

– Accostamento deciso e sensuale invece per Valentina Ferragni, che indossa il fucsia insieme al rosso, una combo avvistata sulle passerelle di Fendi e che è una delle coppie di nuance più trendy di quest’estate, che incarna perfettamente l’essenza dell’estate: effervescente e sognante.