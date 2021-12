Brindare e brillare al nuovo anno: le tendenze moda del Capodanno 2021 puntano su abiti scintillanti di glitter, lustrini e paillettes.

Questo Capodanno non sarà spensierato e leggero come avremmo voluto, e anche questa volta dovremo dirci un anche quest’anno si balla domani, ma che questa non sia la scusa per mettere da parte abiti, accessori e scarpe da ultimo dell’anno magari già comprate o che vorremo acquistare. Se le cene, sempre in sicurezza naturalmente e con tutte le precauzioni e procedure del caso, saranno davvero il momento più sereno e gioioso che possiamo concederci, meglio viverlo appieno e non farci trovare impreparate. Le tendenze moda d’altronde in merito all’ultima serata dell’anno sono state chiarissime: scintillare, brillare come non mai, nell’abito più luminoso che ci sia per brillare, brindando al nuovo anno.

Tendenze moda 2021: a Capodanno, l’abito in paillettes è il must have della serata

“Get ready to let the sparks fly at midnight”, ovvero pronte a lasciare che le scintille volino a mezzanotte così recita la didascalia di Tom Ford che propone il suo look super paillettato per Capodanno: l’invito a brillare e ad indossare con disinvoltura abiti ricoperti di paillettes arriva infatti proprio dalla passerelle. Basta un semplice abitino nero ricoperto di paillettes a cui abbinare un paio di leggings decorati in lurex e una manciata di gioielli dorati, per chi vuole puntare su uno stile rock chic. Se volete esagerare con lo scintillio, potete puntare su scarpe gioiello luminose e preziose oppure delle décolléte glitterate in nero.

– Anche Michael Kors approva l’effetto totally paillettes, proponendo un abito mezzo collo e maniche lunghe come quello indossato da Kate Hudson: un look dall’effetto dorato per sentirsi regine della serata, poco importa se saremo a casa o se parteciperemo ad una semplice cena. Ciò che conta è sentirsi protagoniste e soprattutto scintillanti.

Abiti con paillettes e glitter: i modelli 2021 di Zara, H&M, Bershka

Dinamici, pratici, pronti a trasformare le paillettes in una tempesta di scintillii pret a porter: i brand ripropongono i vestiti ricoperti di paillettes e glitter come abiti mini da indossare con disinvoltura, magari da stemperare anche con un paio di chunky boots o di stivali, e da indossare anche in altre occasioni dell’anno.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/tuta-corta-paillettes-p09474736.html?v1=144017600

– Zara elegge il mini dress come l’abito perfetto della sera di Capodanno, da impreziosire con un paio di calze, da quelle più semplici a quelle glitterate o con decorazioni che richiamino il colore del nostro abito. In color oro con tanto di piume sui bordi ad effetto charleston, in versione tubino o chemisier, l’abito in paillettes è pronto a reinventarsi, cheap e smart, anche trasformandosi in una jumpsuit.

– Non solo paillettes però, anche il glitter è ben più che gradito: Bershka propone una perfetta sintesi delle tendenze outfit del momento, in un mix di tagli cut out e lacci da avvolgere, in un delizioso mini abito a tubino in un grigio delicatissimo, da valorizzare con un paio di décolléte color argento.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.1034132003.html

E se il vostro sogno è racchiudere in un abito le nuance più trendy dell’anno e quelle che verranno, allora lasciatevi incantare dall’abito svasato in paillettes di H&M, dove argento, viola unicorno e oro rosa si incontrano in un mix che vi farà sentire un po’ principesse e un po’ star glam rock.

