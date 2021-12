Fondamentale la scelta dell’outfit, tra paillettes e velluto, ma non dimentichiamo l’importanza degli accessori da indossare a Capodanno.

La bellezza di scegliere gli accessori giusti? Quella di poter indossare anche un outfit minimal ed essenziale ma da impreziosire con una serie di dettagli che sapranno rendere speciale anche un classico abbinamento jeans, dolcevita e blazer. A Capodanno però permettiamoci di sognare e osare nell’ultima sera dell’anno: gioielli scintillanti, dalle collane ai bracciali, borse preziose, scarpe che amano farsi guardare, sono gli accessori da indossare a Capodanno da preservare gelosamente nel nostro guardaroba.

Accessori Capodanno 2021: bijoux brillanti come non mai per impreziosire gli outfit da ultimo dell’anno

I gioielli hanno un ruolo decisamente speciale nella composizione del nostro look da ultimo dell’anno. Non abbiate timore nello scegliere quelli che incontrano maggiormente i vostri gusti: minimal o maxi che siano, conta che non passino inosservati e che si facciano notare. E scintillante, non deve fare necessariamente rima con cristalli e strass, che ben vengano, ma anche l’estrosità è una componente must have del perfetto outfit di Capodanno.

– Così potremmo puntare ad esempio su un punto luce, meglio se quello dal classico zircone in color argento che risponde bene ai riflessi della luce: elegante e raffinata la collezione di Stroili, i cui modelli incantano da sempre, anche abbinati ai rispettivi anelli. Passando agli orecchini, possiamo puntare sui modelli lampadario tornati in tendenza, sui dei classici ma iconici punti luce, oppure un mono orecchino cerchio stellare come il modello de La Petit Story, da abbinare ad esempio con uno degli earcuff della collezione Mam.

– Con i bracciali possiamo giocare: modelli maxi da abbinare a sottili e luminosissimi bracciali tennis, oppure anche ad un orologio bracciale come quelli proposti dalla nuova collezione Swatch, in argento o in oro, oppure scegliendo un modello Capri Watch, scintillante per vocazione.

Dalla borsa alle scarpe: spazio a nuance originali, ma sempre impreziosite di scintillii

Seppure nero, oro, argento e rosso sono i colori che tendono a dominare gli outfit di Capodanno, ciò non significa che non possiamo affidarci anche ad altri colori, purché strass e paillettes siano onnipresenti come dettaglio protagonista di questi accessori.

– A Capodanno abbiamo bisogno di leggerezza e spensieratezza, un mood che possiamo iniziare a respirare a partire dalla scelta della borsa: spazio a clutch e borsette decorate con cristalli preziosi e strass, come i cuori pret a porter della collezione Chiara Ferragni. E se il motto è lasciarsi tempestare di cristalli e punti luce, difficile resistere agli stivali Mango neri e ricoperti di strass, per fare un salto nel nuovo anno con le migliori scintillanti prospettive.

