Capi sportivi, accessibili e comfy: Foot Locker lancia Cozi, il suo primo marchio di abbigliamento femminile.

Uno dei maggiori distributori statunitense di articoli sportivi, ha compiuto un passo grandissimo: realizzare una linea d’abbigliamento per la prima volta, che prende il nome di Cozi. Foot Locker decide così di debuttare sul mercato come marchio, proponendo una collezione che è la sintesi perfetta nei suoi capi di una tendenza da riconoscere ormai come stile allo stato puro: il comfy. Perché sentirsi comode, libere di indossare i capi che più ci rappresentano ad di là dei contesti e dello stile, è pura espressione del concept fashion che ognuna sogna per sé, unendo gusto, praticità e divertimento.

Foot Locker: Cozi è la prima linea al femminile del colosso statunitense che riconosce il casual come stile di vita

Diverse sono le personalità con cui Foot Locker ha collaborato per un lancio così importante come quello della linea Cozi: Sy’rai Smith, figlia della famosa cantante Brandy, testimonial della collezione, Briana King, , skateborder e attivista, l’influencer Ilianna Ayala Garcia, la fotografa Christina Paik e la ballerina e produttrice di video Hannah O’Flynn.

L’obiettivo è quello di mostrare come questa linea casual sportiva sia fortemente versatile, mostrando come casual non voglia dire necessariamente relax: “Oggi, l’abbigliamento casual non serve più solo a rilassarsi. Vogliamo proporre una linea d’abbigliamento femminile che sia comoda, economica ed elegante“, ha spiegato la vicepresidente marketing di Foot Locker, Kirta Carroll.

“Il lancio di Cozi permette alle donne di sentirsi sicure di sé in capi che si abbinano facilmente tra loro e si accordano al proprio stile e personalità“, ha precisato ancora la vicepresidente, confermando come bisogni guardare a questa linea come una collezione da indossare per tutti i giorni e che non vada intesa come homewear.

Dove acquistare Cozi, quanto costa e quali capi compongono la collezione

Cozi è disponibile solo nei negozi Foot Locker e Champs Sports, oltre che naturalmente online. Il prezzo è molto accessibile, infatti è uno dei punti di forza di questo marchio realizzato da Foot Locker: una felpa Hoodie e perfect fit crew infatti costa sui 44,99 euro, i pantaloni in versione jogger a vita alta e i fleece short costano rispettivamente 39,99 euro e 29,99 euro.

Le nuance sono rosa antico, bianco, nero e bronzo, colori basic e molto versatili, che ci permettono di abbinare questi capi anche ad un jeans, un leggings o un pantalone dal taglio casual. Potete mixare i capi fra loro oppure mescolarli con quelli che già avete, seguendo le tendenze ma con un tocco personale: la linea infatti è pensata per donne che amano capi basic di qualità ad un prezzo accessibile e che fanno dell’abbigliamento comodo e sportivo uno stile di vita.

