Dal mix di rosso, blu e viola nasce un colore intrigante e distensivo: date il benvenuto a Very Peri, il colore Pantone 2022.

Qualche star lo aveva anticipato a sorpresa o magari con una certa consapevolezza – si sa che nell’olimpo dei vip anteprime e voci di corridoio corrono con una certa velocità -, ma adesso che lo sapete anche voi non lasciatevi trovare impreparate, perché Pantone ha scelto il suo colore trendy del 2022. Si chiama Very Peri, un mix di blu, rosso e viola che al primo sguardo non solo ci piace tantissimo e già stiamo sognando come abbinarlo, ma data la sua componente blu ha anche un qualcosa di distensivo che ci porta già a sognare la prossima stagione estiva.

Very peri, il nuovo colore Pantone che indosseremo nella primavera/estate 2022 anticipato da Lady Gaga

Considerato il boom dei colori pastello unicorno style e il grande exploit del lilla, c’è da dire che la scelta di Very Pery per Pantone sia quasi un approdo naturale. L’istituto più affidabile in tema di colori ha scelto questo numero 17-3938 per la sua attitudine gioiosa che come ha spiegato sul sito il Pantone Color Institute, incoraggia la creatività e l’espressività fantasiosa. In effetti in questo colore ritroviamo le ultime tendenze in termini di nuance degli ultimi anni, che hanno privilegiato con le loro tonalità un richiamo ad un mondo favolistico ma anche un po’ distopico, ed è già presente in molto collezioni primavera/estate 2022.

E a proposito di favole e abiti da favola, in effetti chi si è avvicinata di più ad indossare già la nuance trend del 2022 è stata Lady Gaga: ricordate il meraviglioso abito Gucci indossato alla Premiere del film House of Gucci? Quella di Gaga è una tonalità più scura senz’altro, ma si avvicina molto alla tipologia e deve essere un colore che le piace molto, se pensiamo che glielo abbiamo visto indossare anche in altre occasioni nel periodo del grande successo del film A star is born.

Originale e intrigante: come abbinare il nuovo colore Pantone del 2022

Il colore in questione di certo non è una nuance basic, ed è naturale chiedersi come renderlo versatile senza essere costrette nella prossima stagione estiva ad indossarlo solo in sporadiche occasioni. Qualche idea naturalmente possa rubarla già da Lady Gaga, il cui look ci conferma che il nero ci sta benissimo, ma anche da Pantone stesso che sui social in post dedicati al colore, affianca anche un mix di nuance che vi possiamo abbinare.

– Se il nero può rivelarsi la scelta migliore per realizzare look basic, per realizzare qualcosa di più sofisticato, azzurro, rosa, e grigio sembrano darci quell’aurea un po’ post punk, un po’ romantica in versione riveduta e corretta, che leggiamo tra le righe nei post di Pantone, che vede in questo colore una forte contemporaneità. Ma un saggio di quanto sia meraviglioso il Very Pery lo ha anticipato senz’altro Alberta Ferretti, presentando in passerella per la stagione primavera/estate 2022, uno degli abiti da cocktail più belli della stagione, mixando il nuovo colore Pantone anche con il verde. Altra nuance con cui possiamo abbinarlo per un look sbarazzino ma anche daily.

