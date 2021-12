Divertimento e creatività per fidelizzare i fashion addicted, così Tommy Hilfiger e Ralph Lauren creano la prima collezione virtuale per Roblox.

Per chi non lo conoscesse, Roblox è una piattaforma di videogiochi online per utenti dai 9 ai 13 anni ma che piace anche ai grandi, perché pur che un videogioco si tratta di un sistema di programmazione nel quale ciascun creator del settore e utente può divertirsi a creare il suo videogioco. Un mondo a dimensione della Gen Z a cui la moda si sta avvicinando sempre di più, così dopo Vans e Nike, anche Tommy Hilfiger e Ralph Lauren seguono il trend e lanciano la loro prima collaborazione con Roblox, realizzando una collezione ad hoc formato avatar.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Tommy Hilfiger x Roblox Creators: una collezione di 30 capi digital fashion

Queste capsule speciali in formato virtuale che diversi brand d’alta moda e non solo realizzano sono senz’altro un altro canale comunicativo, nel cosiddetto metaverso, che contribuisce ad avvicinare ulteriormente un brand ad un pubblico di giovani, che oltre a fidelizzassi al marchio, si divertono a poter personalizzare personaggi e ambientazioni con marchi a cui loro stessi sono affezionati.

Tommy Hilfiger ha raccontato di questa nuova collaborazione del brand con grande soddisfazione: “Adoro il modo in cui il marchio è già stato ufficiosamente adattato alla piattaforma Roblox, con gli utenti che creano i propri stili Tommy Hilfiger. Non potevamo perdere l’opportunità di collaborare con alcuni di questi fan perché facessero un ulteriore passo avanti nell’espressione della loro personalità, permettendo loro di aggiungere il proprio tocco creativo ai vestiti del brand”.

Sono 30 i capi che Tommy ha realizzato per Roblox, e che gli utenti possono ulteriormente personalizzare seguendo il proprio gusto, dando un tocco preppy agli outfit del brand: tra i pezzi di punta uno zaino Tommy Jeans, un casco e uno skateboard rivisitati dagli utenti, per personalizzare i propri avatar.

La prima collezione virtuale di Ralph Lauren x Roblox

Anche Ralph Lauren ha pensato ad una collezione virtuale pensata appositamente per Roblox, dal nome The Ralph Lauren Winter Escape: in questo caso si tratta di una collezione pensata per gli avatar che vogliono dedicarsi e vivere a pieno le attività sportive invernali: pattinare sul ghiaccio, bere cioccolata calda, in un paesaggio alpino immerso nella neve.

La collezione digitale virtuale può essere provata dagli utenti ed indossata in un apposito negozio virtuale presente sulla piattaforma, e si ispira allo stile alla collezione Ralph Lauren Polo Sport degli anni ’90, e presenta otto look invernali ripresi dagli archivi Polo Sport, Stadium, Snow Beach e dalle scorse stagioni. Sarà poi in seguito arricchita da altri modelli e accessori in edizioni limitati, in seguito rilasciati anche come oggetti bonus in vendita ogni settimana.

Riproduzione riservata © 2021 - DG