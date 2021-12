Anche quest’inverno spopola la filosofia del comfy, ma a Capodanno concediamoci un paio di scarpe décolléte, sexy e chic!

Originali, estrose, semplici, sobrie ma attente al dettaglio, preziose scarpe che più femminili non si può da indossare al volo: le scarpe décolléte sono un modello trasformista, pronto ad adattarsi alle ultime tendenze, fantasie e designer particolari degli stilisti, ma anche alle nostre esigenze. Tacchi a spillo doppi o sottili, tacco 10 o 12, tacco medio e comodo, c’è l’imbarazzo della scelta, e anche se nell’ultima sera dell’anno il diktat è brillare e slanciarsi più che mai, ad ogni il suo gusto e la sua praticità!

Scarpe décolléte preziose da indossare a Capodanno 2021: i modelli da sogno e d’alta firma

Per alcune di noi le scarpe sono un elemento così importante del nostro look che si parte proprio da loro per decretare colore e stile dell’abito da scegliere. In vista del Capodanno, considerando che punteremo su outfit scintillanti, da top e maglie, da gonne ad abiti, è chiaro che anche le scarpe dovranno brillare. Glitterate, dall’effetto luminoso o impreziosite da dettagli in gioiello, se non abbiamo idea di quale stile voler sposare possiamo lasciarci ispirare dai modelli d’alta firma. Scarpe da sogno che chissà, magari qualche fortunata potrà anche riuscire a regalarsi.

– Partiamo da un nome altisonante, il cui nome brilla già solo pronunciandolo: si tratta di Jimmy Choo, amatissimo dalle star all over the world, e anche dalla nostra Elodie che spesso posta storie e post su Instagram con favolose scarpe che portano la sua firma. C’è il modello iconico interamente ricoperto di Swarovski, ma incantevole è anche l’ultimo modello gioiello: un décolléte nero classico, impreziosito da una maglia in gioiello..tres chic! Il modello si chiama Scotty 110, collezione invernale, dal costo di 2395 euro.

– L’ultimo dell’anno però è anche frangente temporale di bilanci, e se dobbiamo pensare ad un paio di décolléte iconiche che possano rappresentare a pieno lo stile di quest’anno, non possiamo non pensare al modello bicolor Chanel, dal classico alla slingback dai 950 euro a salire, ma anche alle Rockstud di Valentino, a partire da 690 euro.

Décolléte trendy da indossare a Capodanno: quali modelli scegliere

Se i modelli d’alta firma pur se versatili restano comunque un investimento importante e d’occasione, se cercate qualcosa da indossare in versione trendy e pret a porter, diversi sono i modelli, dai più ricercati a quelli più semplici su cui possiamo puntare. Chi non ama esagerare potrebbe puntare su un compromesso: un modello easy, magari in colori basic che possa essere impreziosito da gioielli minimal o da glitter ma dall’effetto parsimonioso.

– Fra i colori della palette trendy dell’anno rosa e blu rispondono subito all’appello: con sconto fino al 40% nell’outlet online, Zara propone un paio di slingback dal tacchetto quadrato e impreziosite da un gioiello in brillantini sul davanti. Un modello cult che trovate a 35,95 euro. Non mancano però modelli sobri e basic dai colori super trendy anche al prezzo di 23, 95 euro, perfette per chi opterà per un outfit scintillante ma non troppo.

– Le fashion addicted avranno notato che stanno scalando la classifica delle preferenze e colpi di fulmine le décolléte lace-up, modelli che possiamo indossare anche con un paio di gambaletti glitterati, così da dare anche ai modelli più semplici quel tocco scintillante che a Capodanno è d’obbligo. Trovate una collezione ad hoc su Primadonna, a partire da 49,99 euro.

– Una selezione a suon di glitter e paillettes la trovate anche su Asos: impossibile non innamorarsi di questo modello Asos Design glitterato in oro rosa, un décolléte scintillante ma anche comodissimo anche grazie al suo tacco medio doppio.

