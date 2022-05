Dalle influencer le tendenze moda a cui ispirarsi per scegliere la borsa perfetta da portare un perfect shopping date.

Quante volte vi siete sentite indecise davanti all’armadio per scegliere la borsa più pratica da indossare per una giornata di shopping! Piccola, grande, media, capace di contenere il mondo o il minimo indispensabile per lasciare quanto più spazio possibile alle buste strapiene dei vostri acquisti? Ancora una volta la risposta arriva dalle influencer, che come sempre dettano le tendenze moda anche in materia di it-bag. Lasciamoci così ispirare dai loro modelli it-bag per scegliere la più adatta alle nostre esigenze.

Tendenze moda it-bag per lo shopping: la borsa da spalla midi, da portare a tracolla, sotto braccio o a mano

La borsa da spalla ha la comodità di essere particolarmente pratica: la funzionalità di questo modello è versatile, perché possiamo sceglierle di portarle a tracolla – l’ultima tendenza le vuole quasi sotto al seno – sotto il braccio quando i manici si presentano a dimensione spalla, dettaglio che ci permette di poter portare questo tipo di borsa anche a mano.

Ad amare questo modello c’è in prima fila Chiara Ferragni, che ha realizzato un morbida borsa a mezzaluna per la sua collezione, probabilmente ispirata dalla Mini Jodie di Bottega Veneta, riprendendola in texture liscia e non intrecciata. Più di una volta abbiamo visto l’influenzar puntare su questa mezzaluna, da portare a mano o sotto braccio.

Il modello midi da portare a tracolla piace a Giulia Salemi, che ha un debole per le borse trapuntate Chanel, pret a porter che si indossano lunghe ad altezza gamba o dalla doppia tracolla che permette di portarle come valigette o a spalla. La Boy Shoulder è una delle sue preferite.

Per chi la borsa vuole quasi dimenticarsela, un’alternativa comodissima la propone Alessia Marcuzzi: una pochette da portare a mano se sappiamo che siamo in fase avvistamento capi e non faremo più di un acquisto. Il modello scelto dalla presentatrice è un pezzo della collezione del suo brand, Marks & Angels. Non è forse l’ideale nelle giornate di saldi ma se giriamo in cerca di un abito preciso può essere la soluzione più pratica. E se ha una sottile tracolla integrata tanto meglio per trasformarla all’occorrenza.

Bag Shopper di lusso: le it-bag di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez

Se la tua idea di shopping prevede una giornata totalmente dedicata in giro per la città o in un centro commerciale, sarà necessaria una borsa dove potersi assicurare di mettere tutto l’occorrente per trascorrere una giornata fuori e magari infilarci anche le bustine più piccoline all’interno – quelle degli accessori in genere.

Il formato perfetto non può che essere quello della shopper, grande come una Birkin o una Kelly di Hermès, un modello particolarmente amato da Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. D’altronde la praticità di questa borsa è un suo marchio di fabbrica da sempre, in un connubio perfetto di eleganza e funzionalità che permette di poterla abbinare su tutto. Meno rigida e morbida è la tote Louis Vuitton, modello preferito di Elisabetta Canalis, che la sfoggia in nero anche sui look più casual e sportivi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG