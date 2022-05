Da Parigi alla Riviera, la collezione Cruise Chanel ruba i colori e le emozioni di Montecarlo sognando un’estate frizzante e leggera.

Un’ode all’eleganza cosmopolita di Montecarlo, dove il touch di Chanel incontra le icone e le attrazioni che da sempre ci portano alla bellissima e briosa Montecarlo, giocosa e ambiziosa come il suo Gran Premio, raffinata ed elegante come i reali che la animano, eclettica come lo spirito di Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld che vi amavano soggiornare. Dal video trailer di Roman e Sofia Coppola ai look della sfilata Cruise, Chanel raccoglie e presenta le tendenze moda vacanziere in un esplosione di colori, look contemporanei e vintage, da cui possiamo prendere ispirazione per immaginare i look da indossare nelle prossime vacanze estive.

Tendenze moda 2022 dalla sfilata Chanel Cruise: il look sporty chic in chiave resort

Anche in vacanza lo stile Chanel sposa un mood rilassato ma sofisticato, ricercato, attento a valorizzare la femminilità con i look classici della maison, come i completi giacca e pantaloni in tweed e tutte le declinazioni cromatiche possibili: c’è il colore trendy dell’anno, il rosa, ma anche il rosso e il blu, richiamo chiarissimo allo sport.

E a tal proposito la grande sorpresa è proprio la jumpsuit, rubata ai piloti della formula uno e ridisegnata in chiave femminile e da portare con i tacchi, nella sua versione più leggera, semplice e a quadri da indossare per un giro in moto o per rispondere con stile ad una giornata ventilata, e in un dress code glam ricoperto di strass o realizzata in tweed. Non mancano costumi, maglie e cardigan black and white e neppure le fantasie a righe blu e bianco, che riportano alla mente foto sbiadite di Gabrielle Chanel.

E dal momento che vacanza è anche libertà, fantasia e pausa dalla routine, le minigonne si indossano con le sneakers, in un connubio sporty chic che rivoluziona anche l’abbinamento più formale: un look sofisticato ma dall’allure urban che possiamo rubare anche per le nostre vacanze e appuntamenti in città.

Gli accessori estivi da riscoprire: berretti, visiere e cinture per jumpsuit e bluse

Tenuti nei cassetti per lungo tempo, dimenticati nel fondo dell’armadio, dalla Cruise Chanel riscopriamo la bellezza dell’accessorio, must have che sa come fare la differenza su qualsivoglia look: berretti ricoperti di paillettes, griffati, sportivi ed eleganti, convivono armoniosamente anche con outfit in tweed, ricoperti di strass e su jumpsuit eleganti, da alternare a visiere e fiocchi nei capelli se dal mood sportivo volete passare a quello romantico.

Immancabile protagonista, direttamente dagli anni 2000, la cintura diventa un passepartout per assottigliare qualsiasi look e valorizzare i fianchi: ne basta un modello gioiello da indossare morbido per rendere sexy anche la già sportiva delle jumpsuit o per trasformare anche la blusa da spiaggia in un abito da sera.

Riproduzione riservata © 2022 - DG