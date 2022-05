In quelle occasioni in cui bisogna essere eleganti ma non troppo, abbiamo una sola certezza: jeans e tacchi alti forever!

Si tratta delle combinazione a cui pensiamo da sempre con l’arrivo della bella stagione, ogni volta che abbiamo bisogno di un look da indossare al volo, elegante ma non troppo. Influencer e celebrity su Instagram ci hanno già mostrato i tanti possibili abbinamenti di questo outfit chic, assoluta certezza anche in questa primavera/estate 2022. La combo jeans e tacchi alti, con i tantissimi modelli e lavaggi di denim e i numerosi design di sandali e mules, è quell’abbinamento su cui poter sempre contare e che ci permette di personalizzare in maniera sempre diversa il nostro look.

Jeans e tacchi alti: il look di Charlotte Casiraghi in denim matelassé + Maryjane in vernice

Charlotte Casiraghi, ambassador e musa Chanel, in occasione della sfilata Cruise 2022-2023 di Chanel a Montecarlo ha sfoggiato un look total denim in stampa matelassé, un effetto trapuntato che è marchio distintivo della maison e motivo particolarmente amato dalla Principessina di Monaco.

Così per l’arrivo della bella stagione, Charlotte è passata dalla giacca trapuntata anti pioggia alla giacca di jeans in denim, abbinata ad un paio di jeans matelassé, modello skinny e a vita bassa, dal leggero effetto sbiadito. Colpo di classe abbinare un paio di deliziose Maryjane nere in vernice con doppio cinturino e dal tacco a triangolo, trend amatissimo per il suo design accattivante e per la sua comodità. Un look evergreen che racchiude tutti i trend del momento in un dress code chic, che possiamo facilmente replicare.

Pantaloni denim a gamba larga+ sandali peluche: il dinner look di Chiara Ferragni

Alcune sere amiamo scintillare e puntare su colori vitaminici, altre invece abbiamo bisogno di colori delicati e accostamenti semplici che ci coccolino: un semplice dinner look, per rubare l’espressione ad una proposta look di Chiara Ferragni, che ci invita ad osare ma puntando su un outfit dalle nuance soft e super comfy.

Per una tranquilla serata romantica o in compagnia di amici, la Ferry propone una maglia a costine bianco panna super crop con dettagli cut out e un jeans a gamba larga dal lavaggio chiaro da valorizzare con una cintura in vita nera. I sandali sono il dettaglio inaspettato: un modello in pelle con tacco a spillo, in beige chiarissimo, con fascia decorata con piume. Un look casual che mixa tutte le tendenze pop glam del momento.

Riproduzione riservata © 2022 - DG