Le tendenze moda scoprono le gambe anche d’inverno: passano per le calze e arrivano alla minigonna in formato maxi cintura

Quanto star, pop star e influencer oggi possono decretare il successo di un trend nuovo di zecca? Probabilmente tantissimo, sopratutto se consideriamo quelle che intessono un filo diretto con la Gen Z. Dua Lipa è senz’altro una di loro e se comincia ad indossare qualcosa o a mostrare un debole per qualche capo in particolare, quasi sicuramente quel must have lo ritroveremo tra le prossime tendenze. Anche se il trend in questione è dei più particolari: avreste mai pensato che un maxi cinturone in denim potesse sostituirsi ad una minigonna o reinventarla? L’idea non è di Dua Lipa, ma a sfoggiarla con fierezza e sensualità in questi giorni è stata proprio lei.

Tendenze moda 2023: la maxi cintura che diventa una minigonna, by Diesel

Novità e trend della collezione Diesel, la maxi cintura che diventa una minigonna è uno dei capi identificativi delle attuali collezioni Diesel. L’abbiamo vista nella collezione estiva e prima ancora in quella invernale: sempre in denim, inguinale e griffata.

Un capo, che ha buone possibilità di trasformarsi in un trend e che coglie decisamente alla sprovvista chi l’osserva: nell’insieme non si identifica immediatamente come una cintura, ma a veder bene lo è invece a tutti gli effetti. Una cintura maxi che si può chiudere a strappo, con una ciappa o magari possedere proprio una fibbia in metallo così che il comfort della gonna possa essere regolato, proprio come una cintura.

Lunga, corta, le dimensioni sono variabili, così come anche la scelta del materiale. Il denim sicuramente permette di giocare di più con la sua versatilità e malleabilità, così non manca il modello extra long, che ha quasi l’effetto di uno strascico.

Il modello indossato da Dua Lipa: come si abbina

Sulle passerelle Diesel non c’è mai stato alcun dubbio: questa mini così streetwear, audace e irriverente si indossa con il bacino scoperto. Ma con l’inverno che corre, a suggerirci un’alternativa in winter edition è Dua Lipa, che punta sempre su un look in total denim secondo Diesel affidandosi ad una magliettina di Filo che lascia leggermente intravedere la pancia.

Colpo d’occhio sono gli stivali rossi con tacco a spillo e in texture pitone che creano un contrasto deciso e accattivante, in perfetta linea con il mood di questa minigonna che si diverte a giocare con la creatività e la sperimentazione della moda. Un modello che senza dubbio è già un cult!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG