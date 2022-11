Una sfilata che più delle altre ha saputo ammaliare grazie ad un dettaglio, così Loewe suggerisce l’emblema floreale della prossima estate

Ogni estate quasi sempre ritorna un trend, una fantasia, un simbolo ricorrente lanciato da un brand e che in alcuni casi diventa anche identificativo. Ripassando e ammirando la sfilata primavera/estate 2023 andata in scena alla Paris Fashion Week 2022, abbiamo la certezza che le tendenze floreale in versione minimal e meno festosa sarà quella che prediligeremo di più. E a Loewe, azienda spagnola che coltiva un dress code che si nutre delle forme del design, dovremo riconoscerne il merito. Sopratutto se ci ritroveremo ad indossare capi impreziositi dall’ Anthurium, fiore tropicale allegro e sofisticato che dall’arredamento si immerge nei nostri capi estivi.

Loewe primavera/estate 2023: I look inspo che hanno sfilato sulla passerella parigina

Silhouette cucite sul corpo che sceglie di vestirsi come un’opera d’arte, per Loewe è chiaro che la moda passa per il campo della ricerca e della sperimentazione, nutrendosi di un gusto sofisticato e mai scontato. Vedere le modelle indossare letteralmente l’anthurium, vestirsi della sua forma avvolgente è spettacolo, in una riscrittura di un prêt-à-porter che desidera essere insolito

Così come nell’estate scorsa la tendenza Y2K ha riportato in auge i top a forma di farfalla da indossare come una seconda pelle, così non tocca stupirci se nell’estate 2023 il top avrà la forma di un fiore o la t-shirt bianca più trendy sarà decorata con da un anthurium sul petto.

C’è alla base sicuramente un richiamo alla natura, un desiderio che in estate si fa sempre più vivo di vivere armoniosamente quella natura che troppo spesso osiamo sfidare e con cui la moda lavora invece a fondersi: l’anthurium che diventa accessorio da indossare su un body bianco è l’espressione più chiara. Ma se questa dimensione fa troppo spettacolo – un look così lo vedremmo ben indossato da Bella Hadid – in quella quotidiana che sfida la banalità, di grande ispirazione sono le giacche corte o lunghe dalle maniche a mantella, gli abiti cut out bianchi e body che diventano vestiti.

Tendenze scarpe prossima estate 2023: sandali comfy, décolléte floreali e pastello

Non sono passate inosservate le calzature alla sfilata di Loewe. Tra i sandali alti e classici con zeppa multistrato e naturalmente coloratissimi, ci sono anche quelli che uniscono altezza, media in ogni caso, e comfytudine, comode e peluche, una nuova trasformazione per le scarpe prêt-à-porter che non vogliono rinunciare al comfort delle ciabatte di casa e rendere più gradevoli le giornate sui tacchi.

Torneranno poi le mules in versione ancora più romantica: da Loewe sono state avvistate in tessuto e floreali in bianco e con tacco a campana, trend che resiste e dura, probabilmente anche per la sua praticità che permette di indossare un paio di tacchi con più leggerezza. Non dimenticate però nella lista degli acquisti anche un classico paio di décolléte in nuance pastello, da sfoggiare già alle porte della primavera su look soft ed eleganti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG