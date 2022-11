Quest’anno l’appuntamento con il Black Friday è il 25 Novembre e anche il mondo del fashion inizia a scaldare l’atmosfera, anche con qualche anticipo

Ogni anno oltre ai saldi c’è un altro momento shopping particolarmente atteso, che cade poco prima che parta la corsa allo shopping natalizio e quando ormai entrata la stagione invernale, abbiamo bisogno di rivedere e arricchire il nostro guardaroba. Il Black Friday, ufficialmente il 25 Novembre, è un appuntamento con sconti che interessano tutti i settori: per le fashion addicted è la ghiotta opportunità di sperare che quel capo tanto desiderato venga scontato o che l’accessorio o l’abito luxury dei sogni diventi alla portata del proprio budget. Nell’attesa allora, ecco qualche sito da tenere d’occhio, qualche anticipo e consigli per per gli acquisti!

Black Friday 2022: gli anticipi di Mango, gli sconti di Asos, Zalando, About You

Ormai è tradizione consolidata che il Black Friday si celebri prima del fatidico giorno: newsletter, anteprime e curiosità su quali capi vedremo scontati e quali sorprese ci riservano i brand scaldano l’atmosfera e qualcuno sceglie anche di anticiparsi. Mango ad esempio ha già creato una sezione speciale esclusivamente online con sconti fino al 50%. Tra gli articoli selezionati cappotti e piumini ma anche blazer sono ad un prezzo scontato che va dai 50 ai 120 euro.

I fantastici tre che in realtà ci coccolano con sconti tutto l’anno sono gli altri tre siti da tenere assolutamente d’occhio: Asos, che ogni giorno regala pillole di black friday con sconti fino al 30% e che nel venerdì nero scenderanno ancora di più, poi c’è Zalando, con qualche promo già all’attivo che conferma la febbre dei capispalla e occhio anche ad About You. L’app che regala una selezione di capi personalizzati, da mettere nel carrello, potrebbe riservare non poche sorprese, magari consigliandoci in black proprio i nostri capi preferiti.

Shopping luxury in black: Chiara Ferragni, Fendi, gli sconti di Farfetch e My Theresa

Per molte di noi il Black Friday può essere l’occasione giusta per fare un piccolo investimento: regalarci un capo o un accessorio luxury che il nostro portafogli non potrebbe permettersi in tempi normali. Certo i prezzi saranno sempre rilevanti, ma con sconti fino al 50% tutto è possibile.

Chiara Ferragni ad esempio ha già annunciato infatti che sconterà capi della collezione invernale a metà prezzo: vale la pena quindi tenere d’occhio il sito che potrebbe anticipare gli sconti e tenere da parte i vostri capi da sogno nel carrello. Chissà che un piccolo sconto non possa interessare anche l’ultimo abito della collezione Holiday che le abbiamo visto indossare. Meraviglioso!

Quest’anno la sua sfilata che ha celebrato i 25 anni della Baguette ha rifocalizzato l’attenzione su una it-bag che conosce tempo e che vale la pena collezionare e sfoggiare: occhio al sito di Fendi perché potrebbero esserci sconti inaspettati proprio su questo modello.

E se avete deciso di mettere qualcosa da parte ed investire a lungo termine su un capo iconico e luxury non potete che monitorare attentamente i siti My Theresa e Farfetch: un vero punto di riferimento per chi sogna di confezionare un guardaroba luxury a prezzi ridotti.

