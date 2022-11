Impossibile immaginare la stagione senza un loro caldo ritorno: dalle passerelle gli abiti in lana tornano a scaldare il nostro guardaroba

Morbidi, avvolgenti, tutti ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare l’avanzare dell’inverno è racchiuso negli abiti di lana: lunghi, midi, corti, da personalizzare con una cintura o lasciarli liberi e comfy per correre da un impegno all’altro, sono loro secondo gli stilisti ad essere il perfetto incontro tra comodità e femminilità. Ma ciò che ameremo di più di questa semplice silhouette di lana è la sua versatilità, che ci convincerà ad acquistarne anche più di una per creare look sempre diversi e divertirci a cambiare mood con scarpe sempre diverse.

Gli abiti in lana dell’inverno 2022-2023 super trendy: i look inspo

Un classico che deve sfidare le convenzioni per farsi notare e andare oltre l’attributo comfy: sembra questa la sfida che gli stilisti e i brand hanno voluto inseguire nel confezionare abiti invernali cocoon che si esprimessero in un dress code più ricercato e sofisticato, spingendolo oltre i modelli a costine o lisci in lana o cashmere a cui siamo affezionate da sempre.

Max Mara ad esempio reinterpreta l’abito invernale a costine in versione extra long che supera la caviglia, in un rosso acceso e passionale che trasmette una sensazione di calore ed energia al solo primo sguardo, ma soprattutto taglia in due la manica lunga trasformandolo in un simpatico modello a pipistrello.

Sportivo, incredibilmente sexy e dal sapore grunge è l’abito in lana che lascia scoperte spalle e gambe, dinamico con i suoi tanti lacci che diventano frange di AC9, occhio a questo trend che dona una certa freschezza ad un classico come il vestito di lana, in chiave Y2K. E a proposito, non può mancare anche il cut out in versione winter, che trasforma il modello in un capo dall’allure hi-tech e a cui, a giudicare dalle passerelle, sembra essere indispensabile fare un total look con tanto di balaclava, un trend che fa subito Balenciaga.

Lana+décolléte per un look cocoon sexy, anfibi per uno street style romantico

Come si abbina un abito in lana? Domanda più semplice a cui rispondere non c’è e la risposta è con tutto, non scherziamo! Tutte le scarpe, dalle sneakers ai mocassini stanno benissimo su questo versatissimo modello: sarà quindi l’occasione o magari il vostro mood a scegliere l’abbinamento più cool e pertinente.

Se avete deciso di puntare su un modello corto che vi permetta di essere sexy ma non patire il freddo alla prossima festa che vi attende, non potete che indossare un paio di décolleté in vernice, alti, slanciati e decisi. Ma non sottovalutate la tendenza che abbina modelli lunghi agli stivali alti, a contrasto o ton sur ton, che si preannuncia la più amata dell’inverno.

Le amanti dello street style invece troveranno nella combo abito di lana+anfibi la perfetta occasione per mixare romanticismo e glam sportivo: una coppia che è senz’altro la mise più comfy in assoluto, grazie ai pratici stivaletti trekking o i morbidi stivali in gomma in versione stivaletto o stivale a mezza gamba, per un look scanzonato e ricercato, perfetto per iniziare la giornata con un take it easy.

