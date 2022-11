Un regalo da farsi o fare in anticipo: i calendari dell’avvento beauty ci sorprendono anche quest’anno

Un rituale che da bambine ci ha cresciute e attendavamo con entusiasmo per assaporare un po’ la magia delle feste e dei regali da scartare giorno dopo giorno di Dicembre, era aprire la casella dei calendari dell’avvento. Un tempo, di calendario ce n’era solo uno, quello di cioccolato, oggi invece la musica è cambiata: cibo, tè, bricolage, c’è n’è per tutti i gusti e naturalmente anche beauty, per celebrare la bellezza delle feste e anche della nostra, imparando a prendercene cura.

Calendari dell’avvento beauty 2022: Nivea e Garnier, per prenderci cura del proprio corpo

Il calendario dell’avvento del mondo beauty non è solo un modo carino di aspettare le festività, ma anche di trascorrere ogni giorno in compagnia dei nostri prodotti preferiti o semplicemente da scoprire per la prima volta. In effetti sono sempre di più i brand che ormai includono nelle loro collezione l’appuntamento con il calendario dell’avvento, proprio per rilanciare o far conoscere tutti quei prodotti che potrebbero esserci sfuggiti e fare al caso nostro.

Anche quest’anno al nostro corpo ci pensa Nivea, con il suo calendario dal packaging festoso – un palazzo innevato e colorato in pieno spirito natalizio – che ci fa pensare alle vecchie case di Barbie: all’interno prodotti skincare e haircare, labello, maschere viso e anche dei deliziosi bijoux e fermacapelli, magari da indossare proprio alla vigilia. Il prezzo è di 40 euro e lo trovate su Notino.

La vera sorpresa è quest’anno però è il calendario dell’avvento Garnier, che raccoglie le migliori maschere del marchio: una collezione da scoprire ogni giorno e da dedicare alla cura del viso, labbra e contorno occhi grazie al potere tonificante, idratante e rilassante di una nutriente maschera viso. Il prezzo è di circa 40 euro.

Dal più smart al più lussuoso: Sephora, Make up Revolution e YSL

Uno dei più attesi da sempre, un appuntamento che le make up addicted rinnovano ogni anno è il calendario dell’avvento beauty Sephora, quest’anno dal sapore motivazionale: si chiama Wishing you e si apre come un vecchio libro di favole a tema natalizio. In ogni casella ogni giorno potrete scoprire uno dei prodotti della linea sia cosmetica che make up in formato mignon da utilizzare subito, mettere in borsa o magari conservare per il prossimo viaggio! Acquistabile già al costo di circa 45 euro sul sito del marchio.

– E per le amanti delle serie tv? Ci ha pensato Make up Revolution, brand che gode di una certa popolarità online con un classico ormai della serialità: che ne direste di un calendario dell’avvento a tema Game of Thrones? Il costo è di circa 67 euro e ha le dimensioni di una piccola cassettiera – carina quindi anche da esporre – con 24 cassetti con all’interno un make up dalla palette scura e intesa, richiamando i colori della serie.

– Si rinnova invece l’appuntamento con YSL Beauty: quest’anno a presentare il calendario dai colori oro e nero con all’interno rossetti, profumi e smalti in piccolo formato è stata Kaia Gerber, che in un reel ha mostrato il packaging delicato e raffinato della confezione di quest’anno. Bella da vedere e da scoprire! Il prezzo è di 404 euro circa.

