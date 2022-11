L’effetto è quello di un sensuale tattoo sulle gambe: sono le calze in pizzo che non ci faranno sfigurare nella fredda stagione.

Ora che l’inverno è giunto, per essere sexy ma senza soffrire troppo abbiamo bisogno necessariamente dell’unico accessorio su cui possiamo davvero contare: calzini certo, ma sopratutto collant e calze che ci permettano di non rinunciare mai ad un tocco ultra femminile per donare ad ogni look la giusta dose di sensualità. Sopratutto se la nostra destinazione sono party, serate in discoteca, appuntamenti galanti o semplicemente uscite divertenti. Perché uno dei grandi dilemmi da risolvere nella stagione invernale è come scoprire le gambe senza soffrire troppo e la proposta di quest’anno sembra essere davvero allettante!

Calze in pizzo floreali: i look inspo di Bella Hadid e di Emma Marrone

Spuntano a volte quando meno te lo aspetti, magari lasciandosi intravedere dallo spacco di una gonna midi o lunga, oppure protagonisti insieme ad un paio di shorts o ancora con una mini gonna: le calze in pizzo, la cui prima trend ispirazione si deve riconoscere a Bella Hadid che le ha sfoggiate all’ultimo Met Gala 2022, mostrando quanto questi collant sappiano essere incredibilmente eleganti e raffinati oltre che sensuali.

In front row Gucci in occasione della presentazione della collezione Cosmogonie, è stata Emma Marrone a cedere al fascino di questi collant, abbinandoli con un paio di maxi sandali in vernice: un’accoppiata da considerare assolutamente in vista dei party che verranno, soprattutto in vista delle feste. La cantante sceglie di valorizzare l’allure più rock di queste calze, abbinandole ad un abito semi trasparente in rosa e con bustier in pelle.

Come abbinare i collant in pizzo: floreali, geometriche, tante fantasie per tanti look

Le fantasie dei collant in pizzo di cui non potremo fare a meno in quest’inverno sono diverse: floreali, geometriche ma anche nude e finemente decorate. Averne un paio di non basta, meglio non farsi mancare nessuno dei modelli disponibili così da poter giocare a creare e personalizzare ancora di più il proprio look. Con cosa abbinarle?

Sicuramente camicia, gonne tubino e décolleté sono una coppia evergreen raffinata, un classico look anche da ufficio da vivacizzare con un chiodo di pelle magari o puntando su un cappotto lungo e morbido se volete enfatizzarne l’eleganza. Per le scarpe non fermatevi solo al nero, osate anche con colori come rosa nude o beige.

I collant in pizzo sembrano impegnativi ma in realtà avete tutte le carte per “sdrammatizzarli”: si indossano anche con un paio di anfibi – anche super colorati ed estrosi – e con abiti in lana semplici a tinta unita. Un look prêt-à-porter da poter indossare tutti i giorni, senza rinunciare mai ad un tocco glam anche sull’outfit più sportivo.

