Ripescate come accessori pratici e decorativi da Versace, le spille da balia diventano gli orecchini più desiderati del momento

Avete presente quel momento di panico quando uno strappo inaspettato si presenta su una maglia o un vestito? Puntualmente la nonna o la mamma erano lì per tranquillizzarci e mostrarci il loro rimedio rapido ed efficace: la spilla da balia! La moda però è andata oltre il cosiddetto rimedio della nonna e con Gianni Versace questo comune accessorio salva look – e vita! – è diventato una preziosa decorazione parte integrante di un abito, ricordate il meraviglioso abito safety pin indossato da Elizabeth Hurley? E quest’anno la spilla torna a conquistare anche il mondo bijoux, trasformandosi in un paio di orecchini.

Orecchini a forma spilla da balia: dalla sfilata di Versace alla moda daily è già trend

Se volete essere nella schiera della fashion addicted più incallite, che la moda e i trend li indossano per davvero e non ne parlano solo, allora siete pronte ad impreziosire i lobi delle vostre orecchie con questi fantastici orecchini a forma di balia. Naturalmente non si trovano solo in versione semplice, ogni brand ha pensato di personalizzarli e raccontarli a modo suo.

In oro, argento, colorate e metallizzate, già le vediamo come i perfetti bijoux da indossare nell’ultima notte dell’anno. Chi ha più buchi all’orecchio può giocare ad indossarne anche più di uno dal più piccolo al più grande, ma la tendenza non mancherà di evolversi anche nella forma earcuff che ci permetterà di indossarli in qualsiasi dimensione e applicandoli in qualsiasi punto dell’orecchio.

E per chi vuole sperimentare ancora di più: prendete una vecchia spilla da balia, qualche perlina e ciondoli per crearne una personalizzata fai da te!

Spille da balia bijoux: dove acquistarle in versione low cost

Se avete deciso di farvi conquistare da questa tendenza dal sapore punk, sappiate che questi orecchini sono già acquistabili e in versione low cost. A spopolare per ora sono soprattutto i modelli in oro e argento con dettagli preziosi come strass, ma ci sono anche diversi marchi handmade che realizzano orecchini a forma di spille da balia con piccoli dettagli colorati.

Tantissimi modelli sono disponibili su Shein, che li propone anche in un’allure più pop e colorata in fucsia, nero o viola, per chi desidera abbinarli su un look daily e meno sofisticato. Raffinati e dalla forma anche più allungata o particolareggiata sono prevalentemente in oro e argento da poter abbinare ad anelli o bracciali dello stesso design.

