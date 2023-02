Eleganza e disinvoltura, le tendenze invernali 2023 ci mostrano come due soli capi sappiano mixarsi e dare vita ad uno e cento stili

Post pandemia si è spesso detto che in giro per le passerelle e per i nostri guardaroba ci fosse ormai voglia di archiviare definitivamente il termine comfy, forse quasi a volerci lasciare alle spalle un capitolo, ma la verità è che se è vero il bicchiere va sempre visto mezzo pieno, alla comodità facciamo fatica a dire di no, perché ci ha insegnato che un capo per essere bello non deve essere necessariamente scomodo. E le tendenze di questo inverno 2023 infatti, non hanno per niente abbandonato il comfy ma lo hanno rivisitato, rivisto e corretto in una chiave nuova, più daily ed elegante. Avete forse qualche dubbio che nell’irrigidirsi delle temperature l’accoppiata dolcevita+pantaloni over sia il look più veloce, disinvolto, comodo ed elegante che ci possa essere, così versatile da essere scelto per una e più occasioni?

Tendenze inverno 2023: dolcevita+pantaloni over dritti o comfy

A non nutrire assolutamente alcun dubbio che la combinazione vincente per rispondere con stile e decisione al capitolo più rigido dell’inverno è abbinare un morbidissimo dolcevita ad un pantalone over sono anche le passerelle, che ne hanno fatto un key look avvolgente e smart dalla vestibilità comoda, che viaggia tra allure casuale e sportive.

Si punta così sulle variazioni di design: dolcevita di lana, dal filato naturale, in cashmere, dal collo ampio o medio, over o avvolgenti, da abbinare a pantaloni over in felpa, se vi predilige uno stile sporty chic oppure dritti, dall’effetto lucido o opaco, con pieghe o senza.

Dettagli che permettono combinazioni sempre diverse, perfette per comporre un office look ma anche per switchare alla sera in un look elegantemente comodo da impreziosire con bijoux o con l’accessorio più indossato dell’anno, la cintura per valorizzare il punto vita. Basterà un blazer o un capospalla imbottito a prova di freddo e vento per scaldare il vostro look.

Look inspo per ogni occasione: party, aperitivo lounge, shopping day

Dolcevita ad un party? Perché no, se l’atmosfera è intima e tranquilla non abbiamo bisogno di look particolarmente sfavillanti. Ancora una volta sarà l’attenta scelta degli accessori a fare la differenza: un total black da illuminare che un collier, una cintura scintillante e una it-bag si accosteranno magnificamente. Un look ispo da rubare a Chiara Ferragni.

Spensierato, leggero, magari a fine lavoro o improvvisato: per un aperitivo al volo scegliamo un look disimpegnato con un paio di pantaloni cargo in versione denim a cui abbinare un blazer in pelle, cappotto over lungo o un bomber crop, mini bag e pronte per uscire ispirate dai uno dei look più cari ad Hailey Bieber, regina dello street style.

Il look inspo per una giornata di shopping invernale, ci è invece gentilmente fornito da Emrata, professionista nell’accostare must have realizzando key look comfy e glam: dolcevita e pantalone della tuta, conoscete qualcosa di più pratico di così?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG