La collaborazione “leggendaria” tra Nike e Tiffany che realizzano ancora una volta un paio di sneakers, le più esclusive dell’anno

Non saranno forse le più desiderate di sempre, probabilmente quel titolo è detenuto solo dalle Nike Air Yeezy di Kanye West, ma la collab annunciata da Nike in questi giorni sul suo feed Instagram insieme a Tiffany è sicuramente una delle notizie più care ai fashion addicted e agli appassionati dello street style. A legendary pair, così il post presenta questo nuovo modello di cui si vede solo la scatola in azzurro Tiffany con il logo Nike che aleggia al centro: packaging classico che gli amanti di Nike conoscono, ma che fuori e dentro assume un appeal decisamente diverso.

Nike e Tiffany: ecco le Air Force 1 1837 in edizione limitata, ma la data d’uscita è ancora sconosciuta

Nike e Tiffany non sono nuovi ad una collaborazione insieme. Nei primi giorni dell’annunciata collaborazione sui social di Nike e Tiffany si fantasticava sul design del modello che non era stato ancora mostrato: se infatti vi fate un giro su Instagram dei modelli neri e azzurri girano in foto ma fanno riferimento a modelli precedenti.

A togliere poi ogni dubbio è stato il feed dell’iconico marchio di gioielleria, che le ha ufficialmente mostrate: un modello dal taglio sportivo, essenziale, il cui unico dettaglio luxury più in vista è la piastrina dietro il tallone che sigilla le scarpe esattamente come fossero un gioiello glam della prestigiosa e storica gioielleria. Abbinarle non sarà poi così difficile: il design infatti è molto versatile e richiama esattamente quello di una scarpa da basket, non a caso a mostrarle indossate è stato il campione NBA LeBrown James che le ha ricevute in anteprima.

Quanto costeranno le Air Force 1 1837 e quando sarà possibile acquistarle

Le prime domande giunte dopo averle viste, ammirate e desiderate sono proprio queste, lo sappiamo. Partiamo dal presupposto che queste scarpe usciranno in edizione limitata e sono state realizzate a ridosso di un evento: i 40 anni del modello sportswear iconico di Nike, ecco perché saranno disponibili dal 7 Marzo in due negozi fisici della casa di gioielli, tra cui il Tiffany Flagship Next Door e il Tiffany & Co. SoHo a New York, e in selezionati store Nike in Nord America.

Se sarete quindi in zona americana, potrete accostarvi a questa preziosa reliquia dal vivo, diversamente l’acquisto sarà possibile solo tramite App Nike SNKRS, al prezzo di 400 dollari, circa 365 euro. Non poco per un paio di sneakers esclusive, ma neppure così tanto considerando anche modelli e collaborazione precedenti rilasciate in edizione limitata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG