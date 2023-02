Secondo la piattaforma di ricerca online Lyst la borsa a spalla è il modello più acquistato e indossato per quest’inverno: ecco perché c’è più di un motivo per averne anche più di una

Piccola, media, di grandi dimensioni: la borsa a spalla non conosce formato e neppure un identikit preciso, incarnando perfettamente la nostra voglia di libertà nel mixare e sperimentare stili sempre diversi, mai scontati e convenzionali. E forse è proprio questo il motivo per cui la shoulder bag è la borsa più acquistata in quest’inverno, dai modelli sotto braccio minimalisti a quelli ampi che ci fanno compagnia nelle giornate fuori casa o per accompagnarci come bagaglio comodo e senza pensieri durante i nostri viaggi. Vale la pena scommettere ed investire seriamente su questo modello, a misura delle nostre esigenze e delle ultime tendenze, consapevoli già che una sola non ci basterà mai: quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Borsa a spalla piccola, tendenze 2023: shoulder sì ma anche handbag, il perfetto modello da sera

Se nel nostro look quotidiano abbiamo bisogno di maxi borse e zaini per trascorrere giornate fuori casa e scorrazzare per la città, la sera possiamo dirci Relax! Take it easy e scegliere una borsa che più che sulla praticità punti su un design ricercato, qualcosa di speciale che rappresenti un vero colpo d’occhio nel nostro look. Tendenza ormai consolidata è quella della shoulder bag che diventano anche hand bag così da decidere noi come preferiamo indossarla.

La Locò Bag di Valentino si muove proprio in questa direzione e sembra essere il remix perfetto di tutte le ultime tendenze: dettagli scintillanti, logo in bella vista, piccola ma non troppo nel suo formato rettangolare e tracolla a catena. Un investimento che potrebbe trasformarsi con i suoi colori delicatissimi anche nella bag perfetta per le cerimonie che verranno quest’estate.

Minimal ed essenziale non potrebbe riconfermarsi tra le must have una borsa che ormai è cult: nel suo formato più piccolo la Jackie di Gucci si indossa perfettamente sotto braccio e si porta a passeggio mano nella mano. Per chi sogna il tocco vintage e ama i look effetto nostalgia, cosa potrebbe desiderare di più?

Occhio però anche all’universo bag Givenchy, perché se siete di quelle che alla sera amano portarsi molto più dell’occorrente per rifarsi il trucco al volo, la 4 g soft trapuntata in denim, disponibile in due design mignon differenti potrebbe risolvere qualsiasi cruccio. Una mini bag dalle molteplici possibilità e da portare sotto braccio come una baguette o a mano.

La shoulder maxi, complice di tutti i giorni e dei viaggi

Non sottovalutate quanto una shoulder bag maxi possa essere preziosa anche per muoversi in viaggio: abbastanza capiente da poterci mettere quei bijoux o quel libro in più che se lo mettessimo in valigia esploderebbe. I modelli in tendenza sono così avvolgenti e grandi che si portano al braccio quasi fossero uno zaino, fino a confondersi con una hobo bag, sostenibile e avvolgente come i modelli Mam.

E per chi cerca un modello originale, occhio anche ai secchielli dai manici così ampi da trasformarsi in borsa a spalla: la tendenza arriva da Loewe, specialista nella creazione di borse sempre originali, che per per l’anno del coniglio del Capodanno Cinese ha realizzato la sua Hammock bag in un design che richiama proprio la forma dell’animale. Da indossare anche a tracolla.

