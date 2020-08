Limoni, kiwi, fragole, ciliegie, e chi più ne ha più ne metta: dal beachwear agli street outfit, la frutta diventa il trend dei summer look 2020.

La natura è il tema portante di quest’estate 2020, non solo nella scelta delle stampe che includono animali, palme o veri e propri paesaggi esotici, ma anche nella scelta dei colori. E tra l’ elemento più naturale che ci sia non poteva mancare la frutta. Arance, mele, fragole, ciligie, kiwi, albicocche, la frutta di stagione diventa un trend da indossare non solo come stampe di dress, t-shirt e gonne, ma anche nella moda beachwear. Ecco perché possiamo scegliere anche solo un piccolo dettaglio che richiami il fruit trend per sentirci subito fashion.

Vestito bianco con limoni

Tendenze moda estate 2020: frutta everywhere

Anche quest’anno la frutta come stampa estiva torna in pole position, destinata in fondo ad essere un evergreen. Indossare un abito che richiami una frutta di stagione, i limoni sicuramente tra i preferiti, vuol dire sentirsi in summer mood, e per chi resta in città è un modo per sentirsi anche un po’ in vacanza.

Dalle passerelle la suggestione fruit più evidente è stata quella di Dolce & Gabbana, che omaggiano in quest’estate le bellezze della costiera, come appunto i suoi frutti, da indossare e trasformare in fantasie che colorano di energia e allegria i look estivi.

I fruit look dell’estate 2020: in spiaggia e in città

Abiti, scarpe, costumi da bagno, accessori: c’è davvero un guardaroba da poter arricchire con stampe e motivi fruttati, per accontentare chi ama un look total fruit e chi invece magari preferisce puntare giusto su un dettaglio che vivacizzi il proprio look in summer style.

Anche un calzino, come quello in stampa banana di Zuiki ad esempio, può essere un simpatico dettaglio da far scorgere dalle sneakers, meglio bianche o nere se non volete avere un effetto troppo colorato e creare un contrasto che li valorizzi.

– Se amate i limoni vi innamorerete senza alcun dubbio di Ballerì, brand Made in Italy di Sorrento che trasforma il benefico ed aspro frutto giallo in un dettaglio chic e raffinato, su pochette, scarpe e foulard. Le slingback della linea sono senza dubbio un must have di stagione, sia le nere che quelle a righe.

– Il costume bagno bianco è quello che ci possiamo concedere con più disinvoltura quando ormai la pelle ha iniziato a colorarsi, ma un tocco di colore in più non basta. La stampa a ciliegie di Shein è quella fantasia perfetta, chic, che non disturba ma si fa notare.

-E per chi rimane in città, basta davvero un accessorio per sentirsi un po’ in vacanza: anche Alviero Rodriguez si innamora delle fantasie sorrentine, e propone una linea dedicata che include anche borse e zainetti. Lo zainetto lurex bianco in saffiano, è l’accessorio perfetto per sentirsi chic e on the road.

-Per un tocco inaspettato e originale, spazio anche a orecchini, collane e bracciali con ciondoli a forma di frutta: dettagli colorati e deliziosi che conquistano anche chi non ama outfit fruttati dalle stampe più appariscenti. Raffinato l’anello mirtillo di Anseo, che propone una linea dedicata al fruit trend anche tra i bijoux.

-E per chi ha voglia di fruit dress, l’estate vuol dire anche osare: come copricostume, per un aperitivo in spiaggia al tramonto o una cenetta estiva tra amici, il mini dress di Asos è il perfetto must have da valigia.