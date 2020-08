Avete presente quei capi che restano lì fissi nell’armadio, che non sapete se buttare o meno? Bene, vi daremo qualche buon motivo per conservarli e dar loro nuova vita!

Complici un po’ i saldi che ci motivano a comprare sempre più capi, sedotte dai piccoli prezzi, c’è un momento in cui però ci accorgiamo che tra i capi di quest’anno e quello dello scorso anno, abbiamo un guardaroba che non riesce più a contenere tutto quello che abbiamo. E non solo. Molte volte abbiamo così tanti capi da dimenticarcene l’esistenza, rischiando così di mettere sempre le stesse cose. Prima però di disfarci o dimenticare totalmente alcuni vestiti, pensiamo invece a come potremmo creare dei nuovi outfit.

Outfit estivi 2020: lasciarsi ispirare da Instagram

Oggi prendere spunti per creare accostamenti sempre nuovi, è molto semplice grazie ad Instagram. La regina degli outfit è senz’altro Chiara Ferragni, ma inserendo l’hashtag di un qualsiasi capo che amiamo particolarmente, la gallery di influencer che suggeriscono come ravvivare un capo o come indossarlo, è davvero alla portata di tutte.

Visionando bene quindi tutto quello che abbiamo nel nostro guardaroba estivo, potremmo scoprire che vestiti e accessori che non indossiamo da tempo potrebbero invece avere nuova vita se abbinati alla giusta maniera.

Look estate 2020 facili da realizzare

Pronte a riprendere e riscoprire qualche capo abbandonato nell’armadio e nei cassetti? Ecco qualche proposta di look per valorizzarli ancora.

– A volte ci capita di avere diverse t-shirt: magari ne abbiamo comprate di colori diversi così da poterle abbinare con capi diversi, senza accorgerci di averne davvero troppe. Un’idea per rispolverarle può essere quella di abbinarle a delle tute, meglio se nere o bianche così da realizzare outfit più versatili.

– Mai sottovalutare il potere di un accessorio! Ricordi quel tris di cinture comprato a poco prezzo e che poi hai misteriosamente abbandonato nel guardaroba? Abbinalo a vestitini o maglie lunghe da trasformare in mini dress, insieme ad una collana lunga, quella che magari non metti da un po’. Ed il gioco è fatto!

– Sandali coloratissimi o ricercati, che magari vi sono stati regalati o che avete trovato a buon prezzo pensando di sfoggiarle chissà quando. Non fatevi spaventare, giocate con i colori e accostate fra loro proprio quelli del vostro accessorio o capo ricercato. Un look originale che non passerà inosservato!

– Non sai come valorizzare quei calzini fashion che ormai dormono nei cassetti? Un paio di sneaker bianche o nere, da abbinare ad un paio di short o tute di jeans, per un look rapido e trendy!

https://www.instagram.com/p/CBk9KcQq2Ty/?igshid=plyavvj1g39c&fbclid=IwAR0gp4GTduxJNJrwql2ApVQuPG1LT4McbMlE7OuXH4RyAJMA6Pg4GoCHgls

– Fasce, bandane, foulard, d’estate possono rivelarsi dei grandi alleati sia per legare i capelli lunghi, tenerli a bada e farci sentire più fresche, ma anche per indossarle come cinture, o annodarle a borse e pantaloni.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/alba-moda-uomo-persone-3768580/