Smart, fashion e cheap, da Decathlon è possibile! Bikini semplici, tankini o swimsuit femminili e comodi per divertirsi e abbronzarsi sulla spiaggia.

Qualcuno già è riuscito a rubare qualche giorno di ferie, altri sono in attesa di progettare vacanze last minute e c’è chi invece punterà su tanti mini weekend. E se invece rientrassi in tutte le opzioni? C’è bisogno di una scorta di costumi da bagno, carini, smart e low cost, e Decathlon può sicuramente soddisfare tutte e tre le necessità, con prezzi che vanno dagli 11.99 ad un massimo di 19.99 euro. Tra giorni da dedicare alla tintarella e altri più movimentati per godere di tutti gli svaghi estivi, il costume da bagno è l’outfit che indosserai per la maggior parte del tempo. E se hai ben chiaro il tuo budget e i vari costumi di cui hai bisogno, non ti resta che programmare il tuo swim shopping!

Costumi da bagno Decathlon 2020: bikini

Giornata sportiva, in canoa e da trascorrere in pieno relax al sole, ogni occasione vuole il suo bikini, ecco perché il nostro consiglio è portarne in vacanza uno per ogni evenienza.

-Per una giornata all’insegna dello sport meglio puntare su qualcosa di comodo, da poter indossare anche nell’eventualità scatti un momento fintess sulla spiaggia. Meglio puntare quindi su bikini top con scollo all’americana, che assicurano una buona tenuta del seno.

– Per una giornata in pieno relax, possiamo preoccuparci anche semplicemente dell’aspetto più fashion del nostro costume, e anche in questo pur trattandosi di un marchio sportivo, Decathlon ci stupisce. Il bikini dall’effetto laminato in azzurro e bordò non è passato inosservato, anche per il suo piccolo prezzo di 19.99.

– Per un aperitivo al tramonto, per valorizzare il décolléte, un bikini push-up è da includere sempre e comunque nella propria collezione di costumi. E quest’anno meglio se colorato ed esotico floreale, secondo le ultime tendenze.

Costumi interi e tankini Decathlon 2020

Fashion, sportivi e ispirandosi al design dei modelli da surfisti, anche in questo caso troviamo diversi modelli pratici ma anche attenti alle ultime tendenze dell’estate 2020.

– Dal tocco elegante nel design, dalla buona stabilità e vestibilità a cui si aggiunge l’attenzione al dettaglio, è il costume intero nero ma con la stampa animalier colorata, già consolidato must have di quest’estate.

– Decisamente sportivo, il perfetto costume da surfista nella sua essenzialità e comodità, ma dalla doppia anima da scegliere: nero con bretelle fluo, oppure esotic style, dalle bretelline più doppie. Con un pareo abbinato, che richiami uno dei colori della stampa, è perfetto anche per un party in spiaggia.

-Particolarmente amato dalle sportive, attira l’attenzione però anche di chi in spiaggia desidera portare novità e non passare inosservata. Con il costume canotta, il tankini, darete al vostro look un tocco originale. E se volete stupire ancora di più, potete impreziosirlo anche con una cintura estiva. Anche qui piccolissimo prezzo, 14.99 euro.

