Resterà a lungo colore trend, anche in questo prossimo autunno/inverno 2021. Intanto ce lo godiamo con tutte le sue sfumature estive: ecco i must have in rosa da avere subito.

Nelle sue sfumature cipria, pastello, fucsia, shocking, il rosa riesce sempre a conquistarci qualsiasi outfit o accessorio colori, merito della sua delicatezza e leggerezza. Dettagli e sensazioni che rientrano pienamente nelle summer vibes. Un colore che in fin dei conti non è poi così difficile da abbinare, perché la ricchezza delle sue sfumature dalle più chiare alle più scure lo rende più versatile di quanto si possa immaginare.

Rosa: il significato del colore

A volte per realizzare un look la scelta del colore non è totalmente casuale. Ci sono colori che ci trasmettono tranquillità, armonia, protezione, e nel caso del rosa è senz’altro la voglia di sentirci femminili, particolarmente sensibili all’altro che può portarci alla scelta di un outfit dal colore così delicato.

Fonte foto: https://www.pexels.com/it-it/foto/bevanda-bevanda-al-caffe-caffe-caffeina-1260599/

Ma è anche il colore dell’eleganza e della riservatezza nelle sue sfumature più chiare, ma può trasformarsi anche in un’espressione di vita e vivacità se guardiamo al fucsia. Ecco perché chi lo indossa in fondo è una persona che vuol presentarsi come gentile, accogliente ma anche sorprendente.

Outfit estivi 2020 in rosa: i must-have di stagione

Se allora volete giocare con il rosa e le sue tante possibilità e sfumature, divertitevi a scegliere outfit che richiamino anche diverse nuance di rosa così da poterle abbinare. Sarà un look molto chic e sorprendente! Ecco allora qualche must have estivo in rosa che può fare al caso vostro.

– Un mini dress è d’obbligo nel nostro guardaroba estivo: possiamo puntare su qualcosa di chic in volant, elegante con un blazer ma all’occorrenza anche casual con un paio di sneakers o delle espadrillas.

– Anche la borsetta è tra gli accessori must have di quest’estate 2020 e l’ispirazione sul modello arriva proprio da Chiara Ferragni. Nessuna mini bag sofisticata, ma una prêt-à-porter morbida e a tracolla sporty chic, perché il rosa può star bene davvero su tutto.

– Spazio anche a top, t-shirt e maglie: l’ultra chic è un outfit in rosa e nero come proposto da Denny Rose, perfetto per un’occasione più formale come a lavoro ma anche con un jeans per un aperitivo a fine giornata.

– E il pantalone rosa? Certo che sì, quelli dal taglio dritto sono un must have indispensabile per una serata romantica o un cocktail lounge, ma non sottovalutate quelli sportivi. La linea dell’Adidas è perfetta anche per una tranquilla passeggiata in look casual, come ispira la modella Paola Turani.

– Décolléte, sandali, sneakers, anche le scarpe in rosa sono approvatissime. Se volete essere particolarmente originali, il nostro consiglio sono le espadrillas Primadonna fucsia. Un modello amatissimo d’estate e reso ancora più vivace.

Fonte foto di copertina: https://www.pexels.com/it-it/foto/panchina-donna-seduto-sfocatura-3767352/