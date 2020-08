Frizzante e vivace, il fucsia è un colore particolare che prima o poi conquista tutte. Dubbi su come abbinarlo? Ecco qualche dritta.

I brand non hanno dubbi: tutti hanno incluso nella palette colori delle proprie collezioni dell’estate 2020 il fucsia, un rosa intenso, sgargiante, che riesce a ravvivare colori basic rendendo un look molto originale. Trattandosi però di un colore particolare, la paura è sempre quella di rischiare di accostare dei rosa inadeguati sfiorando l’effetto confetto, o magari abbinarlo a colori inappropriati. In realtà però il fucsia riesce a incontrarsi con diversi colori, ciò che è importante è non indossarlo con troppi colori.

Giacca Fucsia e foulard colorato

Vestire di fucsia: a chi sta bene?

Uno dei più grandi pregi di questo colore è quello di donare molta luminosità al viso di chi lo indossa, oltre ad accendere un look sobrio. Pensate ad esempio ad un look bianco: con una giacca fucsia sarà senz’altro ravvivato.

In generale si consiglia questo colore alle bionde – Dua Lipa e la sua videografia docet – a cui sta particolarmente bene, ma anche a chi ha i capelli castano chiaro.

Meno consigliato a chi ha capelli più scuri, anche se trattandosi di un colore nel complesso abbinabile, chi ha il capello scuro ad esempio può puntare su outfit come t-shirt, giacche, top e accessori, piuttosto che su vestiti e pantaloni.

Come abbinare il fucsia: le proposte outfit 2020

Ad ogni modo bionde, castane o brune, ecco qualche proposta di look in fucsia da sfoggiare in quest’estate 2020 pronta ad accontentare tutte: il segreto è sempre quello di scegliere questo frizzante colore con parsimonia.

– Puntare su un accessorio in fucsia spesso può rivelarsi una carta vincente: bianco, nero, rosso anche, molti sono i colori a cui potete accostare una borsetta. Tra questi il no plus ultra in quest’estate è la coppia arancio e fucsia come suggerita da Pinko. Cocktail in vista? Ecco il look over the top!

– Le bionde sono più che autorizzate ad osare, e a poter seguire Valentina Ferragni che ama fortemente il fucsia. In valigia quindi d’obbligo un long dress che faccia da copricostume o per una passeggiata serale. Con l’abbronzatura sarete ancora più belle.

– Impossibile non innamorarsi della gonna a pieghe lucida di Bershka, in perfetta accoppiata con un outfit top bianco, meglio ancora se una muscle tee per un perfetto mix delle tendenze estive 2020. Perfetta per un reggae in spiaggia, o per un tranquillo beach party.

– Accoppiata perfetta, sempre evergreen è quella formato dal denim e il fucsia: look fresco e decisamente estivo come quello di Pepe Jeans. Pantaloni, pantaloncini e gonne di jeans loves top, body, camicette e t-shirt in fucsia, basta solo un po’ di fantasia per creare outfit originali.

– Quale luogo migliore se non la spiaggia per portare un po’ di allegria ed energia, indossando un bikini o una swimsuit fucsia? La sfumatura più vivace del rosa fa faville anche nel beachwear, come nella collezione di Oysho.