Abiti e top cut out e crochet, shorts, sandali comfy e bassi: il meglio delle tendenze dell’estate 2022 da mettere assolutamente in valigia

Andare in vacanza è l’occasione perfetta per ripassare ed indossare gli outfit più trendy dell’estate 2022, selezionando con cura abiti e accessori che incontrino la capienza della nostra valigia quanto il diktat imperante delle tendenze fashion, senza dimenticare che naturalmente avremo bisogno di capi comfy ma anche chic al punto giusto.

Capita spesso che allo scoccare della partenza la voglia di mettere in valigia tutto quello che abbiamo acquistato e non ancora messo sia talmente forte dal farci dimenticare che va bene magari mettere in valigia i nuovi acquisti, ma attenzione a selezionare quelli che davvero metteremo. Un discorso valido anche per scarpe e accessori.

Tendenze vestiti estate 2022: crochet, slipdress, cut out, abiti, top e pantaloni

Quest’estate è senz’altro la bella stagione 2022 dei vestiti, una tendenza che tornerà utile anche nell’organizzazione della nostra valigia. Gli abiti infatti occupano poco spazio quindi rinunciamo a qualche jeans – tenendo conto anche delle alte temperature – e scegliamo di includere nella nostra valigia i tre modelli più trendy di quest’anno: cut out, slipdress e crochet.

Non dimentichiamo i pantaloni di lino, dai già classici ai modelli a vita alta, lunghi o shorts, a cui abbinare crop top, top halter neck e cut out, così proporre in versione riviera la tendenza Y2K. Comodi ed eleganti sono anche le jumpsuit, sia in versione lunga che corta, perfette sia per la spiaggia che per una piacevole serata di vacanza in discoteca o semplicemente all’aperto. E per seguire anche in vacanza la tendenza underwear, necessaria la scelta di un pantalone a vita bassa da poter realizzare anche con i bikini.

Accessori estate 2022: scarpe, borse e cinture da mettere in valigia

Per rendere ancora più personali ed unici i nostri look in vacanza quest’anno cinture e bodychain saranno un dettaglio prezioso da indossare sia in spiaggia per impreziosire i costumi ma anche anche da abbinare un look con top cropped, per donare un tocco orientale ad un outfit sporty-chic. Da non dimenticare anche un cappello di paglia, a falda larga o a calotta, trend di quest’estate.

– Borse ne basteranno almeno tre per riassumere le tendenze delle it-bag di quest’estate: pochette che diventano tracolle perfette per la sera, uno zaino per gite ed escursioni e una borsa capiente da mare in vimini o in paglia. Oltre alle flip flop da spiaggia, in vacanza si confermano le più versatili sia su abbigliamento casual che sporty chic, ancora una volta le Birkenstock.

