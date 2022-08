Per l’estate 2022 puoi cambiare: non solo it-bag ma anche zaini, modello pratico che le ultime tendenze hanno griffato, in chiave glamour

Gli zaini da sempre ci riportano indietro nel tempo: dalla scuola ad oggi di evoluzione nel nostro entourage di borse ne ha avute ma è rimasto sempre lì, perché almeno un modello di qualsiasi dimensione sia è lì tra le borse che spesso ci capita di utilizzare di più. Pratico per l’ufficio, per una gita fuori porta o per una vacanza, basta indossare questo accessorio in spalla per sentire di avere con noi a portata di mano tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco perché lo zaino ha attirato anche l’attenzione delle grandi maison, che da sole o in collaborazione con altri marchi ne hanno definitivamente riconosciuto un must have dell’estate 2022.

Zaini estate 2022: i modelli di tendenza Carpisa, Eastpack, Mr.Wonderful

Uno zaino è un accessorio che deve parlare di noi: sono tanti i modi in cui possiamo personalizzarlo e sceglierlo anche in base alla stagione, diversi infatti sono i modelli dal design e dalle fantasie prettamente estivi. Una soluzione perfetta se siamo alla ricerca di uno zaino da portare in vacanza pratico e leggero, magari perché abbiamo previsto delle gite on the road alla scoperta delle spiagge più belle di una location è uno dei modelli in stile tropical di Carpisa. Piccolo, efficiente ma soprattutto dalle summer vibes!

– Per chi invece preferisce uno zaino hi-tech capiente, funzionale per gite e viaggi che ci portino a spostarci da un luogo all’altro e con la necessità di portare continuamente con noi tutto il necessario per rendere confortevole il nostro spostamento, Eastpak è da sempre una garanzia. Suggestiva per chi cerca un tocco fashion la collaborazione nata con National Geographic.

– Voglia di uno zaino coccoloso oppure dalle positive vibes? Resterete incantati dalla collezione pastello di Mr.Wonderful: dai modelli ispirati ai viaggi a quelli decorati con i personaggi iconici del marchio come gli unicorni o scritte motivazionali, è uno di quegli accessori che mettono di buon umore e da indossare non solo in vacanza.

Prada, Gucci, Michael Kors: i modelli da viaggio e da city firmati

Accanto alle it-bag dell’estate 2022 sono diverse le maison che, complice anche le tendenze sportwear e le sperimentazioni hi-tech, hanno lanciato collezioni da viaggio al cui interno troviamo zaini pensati per lunghe percorrenze ma anche in formato city. Il risultato è un accessorio chic e glam, pensato per essere regalato o regalarsi, perché se amiamo gli zaini e siamo a caccia di un modello che ci rappresenti pienamente, vale la pena investirci.

– Tra i modelli hi-tech pensati per viaggiare ma anche solo per andare in ufficio o per portare lo stretto necessario in occasione di un aperitivo o di una passeggiata, c’è uno dei modelli iconici di Prada, realizzato nell’inconfondibile nylon.

– Classico del guardaroba e dalla texture griffata sono i modelli Gucci, caratterizzati da dettagli in pelle marrone o bianca e dall’iconico nastro Web rosso e verde. Decisamente più glam e perfetta alternativa anche ad una pochette da sera sono gli ultimi modelli Michael Kors, in nuance basic e dalla forma arrotondata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG