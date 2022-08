Abiti, camicie, minigonne e non solo: i look estivi di Chiara Ferragni sono una costante ispirazione e un mix delle tendenze più cool del momento

Semplicità, sensualità e tendenza. Sono questi i tre ingredienti segreti che rendono il guardaroba di Chiara Ferragni sempre impeccabile e in linea con le ultime tendenze: non solo abiti cut out ma anche tanti mix and match di gonne a tubino, camicie e shorts, che definiscono non solo outfit perfetti per il mare ma anche per la città, per tutte noi divise tra un impegno di lavoro e un sano e meritato tempo libero. Ecco allora i look da giorno e da sera tra le selezioni inspo di Chiara Ferragni che possiamo copiare e personalizzare!

Chiara Ferragni: I look più belli da giorno dell’estate 2022

Vacanze in vista? Due sono i look che ci hanno subito conquistato della Ferry, che confermano ed eleggono come le tendenze moda che meglio raccontano le summer vibes: il bianco, nuance irrinunciabile e le fantasie vivaci crochet da indossare sia in versione total look puntando su un abito o a pezzi, mixando le gonne con top corsetti e i top con il denim.

– A proposito di abiti che ci portano subito in vacanza: tra i look più belli sicuramente due degli abiti che Chiara Ferragni ha sfoggiato in vacanza sono il vestito cut out crochet – due tendenze in un colpo solo – e un abito bianco drappeggiato con gonna volant, proprio per ricordarci che gli abiti trendy di quest’estate non sono solo firmati da tagli asimmetrici.

– E se siete in città ancora alle prese con impegni e appuntamenti da smistare in ufficio? Impossibile non aver notato uno degli ultimi look sfoggiati dall’imprenditrice in occasione di un aperitivo ma che possiamo reinventare per un mattina in ufficio: camicetta bianca e gonna in effetto pelle, che per un look da ufficio può essere sostituita da un modello classico a tubino, versatile anche per un aperitivo post lavoro. Per le scarpe basterà un sandalo tacco medio in nero.

Look da sera: schiena in primo piano, dettagli in strass e trasparenze

Quest’anno gli abiti scelti da Chiara mettono in primo piano la schiena con ampie scollature da valorizzare con strisce in strass o con bodychain: leggerezza assoluta e giochi nude con abiti dai colori delicati e solari come l’abito giallo pastello in halter neck, perfetto per una tranquilla passeggiata serale tra le vie della vostra location vacanziera.

– Ma se c’è aria di party nell’aria, il glam è la parola chiave per non sbagliare mai. Tra i modelli più cool indossati da Chiara Ferragni spicca un semplice little black dress dalla scollatura profonda dietro la schiena impreziosita da strisce in strass, da illuminare con un paio di scintillanti orecchini.

Riproduzione riservata © 2022 - DG